Лети отсюда: коммунальщики Красноярска придумали сдувать тополиный пух с деревьев

Красноярские коммунальщики настолько изобретательны, что борются с тополиным пухом, попросту сдувая его с деревьев. На днях операция под названием «Лети отсюда» попала на камеру.

Видео, опубликованное нашими коллегами с телеканала «Прима», уж точно не для просмотра аллергиков. На нем двое рабочих, вооружившись воздуходувками, отважно направляют их на тополь, стоящий весь в пуху.

В Красноярске нашли оригинальный способ борьбы с тополиным пухом. Видео: Прима.

Пара секунд, и поднимается настоящая метель: вместо мелких частиц в воздух взмывают крупные хлопья. «А-а-а-а, что происходит?!» – слышим за кадром голос автора ролика. Спустя несколько мгновений очевидец ретировался. Иначе бы совсем замело.

Город совсем замело.Фото: Мария ЛЕНЦ

Чудеса благоустройства по-красноярски горожане высмеяли в соцсетях:

- Инновационненько, так сказать, - откликнулись люди. – Как убрать пух? Дуй на него!

- Идея хорошая, пылесоса рядом не хватает.

- Ну, хоть не сожгли!

- А еще можно водой с «пожарки» по нему дать.

- Ничего вы не понимаете. Там же нановоздух у них в раздувалках, который рано или поздно прибивает пух к земле.

- Им еще бы пропеллеры приделать. Чтобы, как Карлсоны, вокруг тополей летали.

- Это высокие технологии, обычному человеку не понять.

Напомним, ранее красноярских коммунальщиков ловили на том, что они белили грязные сугробы, завозили в центр города чистый снег в мешках и втыкали в землю срубленные елки – для красоты.

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