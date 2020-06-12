2020-06-12T10:53:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 июня 2020 года: за сутки заболели 178, погибли 5

Рассказываем о новых случаях заражения COVID-19 в Красноярске и крае на 12 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 июня 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 июня 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае – по данным оперативного штаба на 14 часов 12 июня 2020 года – перевалило за 6 тысяч, это 6 159. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 178 человек, из них 145 - в Красноярске.

Всего же новая инфекция охватила 54 города и района края. Таким образом, темп прироста составил 3%. Врачи вылечили 2129 человек (+ 61 за сутки). Погибли 64 (+ 5 за сутки).

Данные по муниципалитетам на 12 июня.

Данные по муниципалитетам на 12 июня.

- Также на ИВЛ находятся 52 человека, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края. - Что касается летальных случаев, это три женщины и двое мужчин. Если говорить о возрасте, трое пожилых и двум еще не было 60 лет.

Под медицинским наблюдением на дому 533, за сутки взято 38. Снято с контроля врачей 19 824, это 145 в сутки. Всего проведено тестов на коронавирус 278 091, из них за сутки - 8 434.

Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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