2020-06-11T19:26:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 12 июня 2020 года: заболел 5981, вылечили 2068

Рассказываем о количестве заразившихся COVID-19 в Красноярске и крае на утро 12 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 12 июня 2020 года.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 12 июня 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Число заболевших коронавирусом в Красноярске и крае достигло 5981, это данные оперативного штаба на утро 12 июня 2020 года. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 190 человек, из них 140 - в Красноярске.

Всего же новая инфекция распространилась 54 городах и районах края. Таким образом, темп прироста составил 3,3%. Врачи вылечили 2068 человек (+ 98 за сутки). Погибли 5 (+6 за сутки).

- Это трое мужчин и три женщины, все пожилые, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края. – Также на ИВЛ находятся 47 человек.

Под медицинским наблюдением на дому - 633, за сутки взято 28. Снято с контроля врачей 19 679, это еще 153 в сутки. Всего проведено тестов на коронавирус 269 657, из них за сутки - 6 733.

Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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