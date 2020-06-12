Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 12 июня 2020 года: ограничения продлили, отложили постройку метро

Почти шесть тысяч: по данным оперативного штаба Красноярского края на утро 12 июня 2020 года, количество заразившихся коронавирусом в регионе достигло 5 981. За последние сутки еще у 190 человек подтвердился диагноз COVID-19.

География распространения новой инфекции - 54 города и района края. Вылечили 2068 человек (+ 98 за сутки). Погибли 59 (+6 за сутки).

Режим самоизоляции продлили на месяц

То есть до 12 июля. Такое решение было принято оперативным штабом после заслушивания докладов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса был введен с 1 апреля. Край прожил в нем практически два с половиной месяца, сейчас впереди - третий. Были закрыты торговые центры, непродовольственные магазины, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Большинство людей отправили на самоизоляцию. Некоторые, в основном сотрудники частных предприятий, лишились источника дохода, потеряли работу (подробнее).

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Строительство метро отложено на год из-за пандемии

Об этом рассказал председатель совета директоров компании «ТИСИЗ» Олег Митволь. Возвращаться к возведению метро в нынешнем году пока, увы, не собираются. Всему виной – пандемия COVID-19. Сначала на несколько месяцев приостановилась работа Главгосэкспертизы. Ее сотрудники вышли на работу из самоизоляции совсем недавно. И внесли предложение: проект стоит разбить на несколько частей, чтобы решать задачи более эффективно.

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