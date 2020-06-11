День России 12 июня 2020 в Красноярске: прямая онлайн-трансляция
Показываем, как идет жители города празднуют День России 12 июня в Красноярске
В 2020-м году празднование Дня России пройдет без массовых мероприятийФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
День России в Красноярске в 2020 году празднуется в условиях самоизоляции, которую накануне продлили до 12 июля. Все праздничные мероприятия пройдут в режиме онлайн. С подробной программой празднования 12 июня в Красноярске можно ознакомиться тут.
Показываем, как проходит празднование Дня России в Красноярске:
День России 12 июня 2020 в Красноярске: прямая онлайн-трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU