Этот 8-классник надругался над ней в прошлом году: третий подозреваемый в убийстве 12-летней девочки задержан в Красноярском крае

Петр*, 25 лет, Роман, 19 лет, Иван – только 14… В Красноярском крае задержан третий подозреваемый по делу об изнасиловании и убийстве 12-летней девочки, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Напомним, трагедия произошла в деревеньке Нижняя Коя Шушенского района. По версии следователей, вечером 29 мая 2020 года школьница вместе с сестрой, которая на два года моложе, пошли встречать коров из стада. После этого младшая вернулась, а старшая осталась еще поиграть на детской площадке. Домой она так и не вернулась. Родные забили тревогу, начали поиски, вызвали полицию. Тело ребенка было обнаружено 1 июня – в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров. Истерзанное – со следами насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Его взял на контроль лично председатель следственного России Александр Бастрыкин.

В Красноярском крае арестован второй подозреваемый в совершении преступлений в отношении ребенка..

В тот же день задержали первого подозреваемого. Им оказался знакомый девочки – 25-летний Петр. Он почти сразу признался в изнасиловании и убийстве. Правда, поверили далеко не все. Местные уверяли: над ребенком надругалась группировка подростков, которая терроризирует весь поселок. А умственно отсталый парень якобы взял все на себя.

Первый подозреваемый. Фото: соцсети.

Однако спустя неделю взяли второго подозреваемого, 19-летнего Романа. Его биологические следы обнаружили на одежде погибшей.

Этого взяли вторым. Фото: соцсети.

Ну а теперь в деле наметился третий – на восьмиклассника Ивана указали соучастники.Это подтвердила и генетическая экспертиза: на вещах школьницы были и его биологические следы.

Причем подросток уже попадал в поле зрения полиции. Сейчас он дает признательные показания. Следствие просит суд об его аресте. По данным собственных источников издания «Взгляд Инфо», именно Ивана обвиняли в надругательстве над девочкой, которое случилось в прошлом году. Тогда ему еще не было и 14, поэтому сумел избежать наказания. Мать школьницы пыталась сама разобраться с обидчиком дочери, в итоге получила условный срок.

У следствия есть основания ходатайствовать об аресте третьего подозреваемого. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

- Следователи допросили больше 30 свидетелей, – комментируют в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. – Провели больше 10 обысков и осмотров мест происшествия.

Проверяют, в том числе школу и педагогов. Нужно понять, почему девочка оказалась в опасной ситуации, и как можно было предотвратить чудовищное преступление, жертвой которого она стала.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

(*все имена изменены - согласно требованиям закона).

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