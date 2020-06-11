Все идет по плану

В 2020 году в рамках подготовки к зиме на магистральных линиях электропередачи 220-1150 кВ в Красноярском крае компания заменит более 2 тыс. изоляторов, отремонтирует и усилит 518 фундамента опор, смонтирует 1,5 тыс. птицезащитных устройств. На магистральных подстанциях будет выполнен ремонт 168 единиц оборудования, в том числе автотрансформаторов, выключателей, разъединителей и компрессоров. Также на подстанциях заменят опорно-стержневую изоляцию в объеме 1,8 тыс. штук. Это позволит решить задачу по обеспечению надежного электроснабжения региона.

Однако энергетики обращают внимание, что иногда аварии происходят по вине самого населения. В связи с чем полезно вспомнить о правилах электробезопасности, особенно важных в летнее время.

ЛЭП - не место для рыбалки

Летом многие из рыболовов-любителей устремляются к водоемам, вблизи которых проходят воздушные линии электропередачи. Случаи смертельного поражения электрическим током при забросе снасти фиксируются в России нередко. Порой даже не требуется прямого контакта с токоведущими частями электрооборудования - риск поражения возникает при приближении к ним рыболовных снастей на недопустимое расстояние. В распоряжении рыбаков сегодня бесчисленное количество снастей, в том числе удилища длиной 4 - 7 и даже 12 метров. Если такую удочку поднять вверх под воздушной линией электропередачи, этого может быть более чем достаточно, чтобы попасть под напряжение. Причем зачастую тяжелейшую электротравму получает не только сам рыбак, но и те, кто находится рядом.

Трагедии происходят не только из-за несоблюдения мер безопасности в охранных зонах объектов электроэнергетики, но и из-за элементарного пренебрежения рекомендациями по безопасной эксплуатации удилищ, приведенных в паспорте к ним. На самих удилищах размещены специальные знаки, предупреждающие об опасности ловли в грозу и вблизи ЛЭП. Помните: даже самый богатый улов, самый завидный трофей не стоит человеческой жизни!

Границы безопасности

Охранная зона ЛЭП - это территория вдоль линии в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. Установлены следующие размеры охранных зон:

- для ЛЭП 220 кВ - 25 метров,

- для ЛЭП 500 кВ - 30 метров.

Нарушение границ охранных зон ЛЭП может привести к авариям и порой даже трагедиям.

Все действия в охранных зонах ЛЭП должны быть согласованы с энергетиками: строительство, ремонт или снос сооружений; производство горных, взрывных, мелиоративных работ; посадка, вырубка деревьев и кустарников и др. Кроме того, на территориях охранных зон запрещен проезд большегрузных машин и механизмов высотой более 4,5 метра.

В охранной зоне ЛЭП категорически запрещено:

- набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние предметы;

- проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут затруднить доступ к энергообъектам;

- разводить огонь;

- организовывать складирование каких-либо материалов и свалки;

- производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов транспорта и т.д.;

- запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели самолетов, вертолетов.

Гибнут за металл

Серьезную угрозу для надежной работы электрических сетей представляют похитители металлических «уголков» с опор ЛЭП. Воздушным линиям в нормальном техническом состоянии ветровые нагрузки не страшны. Однако если с опор срезаны уголки, риск их падения возрастает в десятки раз. Последствия могут быть значительными. В случае падения опоры электричества могут лишиться несколько районов. А это больницы и многие другие социальные объекты, предприятия, дома, десятки тысяч людей.

Ради наживы похитители рискуют не только электроснабжением городов, поселков и предприятий, но и собственной жизнью. Их не останавливает ни высота, ни риск поражения электрическим током. Между тем магистральные сети находятся под напряжением 220 тысяч вольт и выше - в тысячу раз больше, чем в розетке!

Раскрытием подобных преступлений занимается полиция. За повреждение объекта энергетики похитителям грозит до семи лет лишения свободы (статья 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Отвечать перед законом придется не только непосредственным исполнителям, но и приемщикам ворованного металла. По статье 175 УК РФ максимальный срок такой же, как за кражу.