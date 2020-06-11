Школьников Красноярска обеспечат бесплатными горячими завтраками и обедами

8 июня состоялось рабочее совещание председателя Красноярского городского Совета депутатов Наталии Фирюлиной, на котором обсудили вопрос о бесплатном горячем питании для школьников в Красноярске. Напомним, в своем послании Президент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить всех учащихся начальной школы (1-4 класс) горячими завтраками и обедами.

Еще в конце 2019 года депутаты городского Совета Красноярска искали возможность в течение нескольких лет отменить родительскую плату за школьное питание. Но при реализации этой инициативы возникли трудности.

В Красноярске работают 114 школ. Число младшеклассников -56 тысяч. 90% из них уже питаются в школах бесплатно. Чтобы в полной мере выполнить поручения президента страны, необходимо не только найти денежные средства на бесплатные завтраки оставшимся 10%, но и провести модернизацию школьных пищеблоков.

Планируется сделать следующее: изменить системы звонков, увеличить продолжительность перемен, в которые будет организовано питание, а также заменить технику в пищеблоках и столовых.

Отметим, что уже 28 апреля городской Совет принял корректировку бюджета, в которой было заложено 5,6 млн рублей, в том числе на оборудование пищеблоков столовых 16-ти школ. А также 5,3 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока столовой школы 145 - 300 тысяч рублей. Конечно, этих средств недостаточно: на замену техники в пищеблоках и мебели в столовых требуется 42 миллиона рублей. Этих средств нет ни в бюджете города, ни в краевой казне. Работы в этом году будут выполнены частично, оставшийся объем перенесут на следующий год.

Фото: Горсовет Красноярска

Также на совещании представители Роспотребнадзора отметили, что в сентябре регион войдет в третий этап выхода из пандемии коронавируса. А это значит, что необходимо усилить профилактику распространения COVID-19. В пищеблоках и столовых потребуется дополнительная санитарная обработка помещений, мебели и оборудования, а также необходимо будет увеличить количество посуды, которую нужно будет не только мыть, но и дезинфицировать. Все эти мероприятия приведут к увеличению объема финансирования.

Также депутаты горсовета заострили внимание на том, что в кратчайшие сроки необходимо решить вопрос с торговой наценкой на питание детей-льготников. Сейчас она составляет 13%, а для покрытия расходов необходимо 60%. В сложившейся ситуации Комбинат питания не может покрыть все издержки на производство. Сейчас учреждение находится на грани банкротства. Присутствовавшая на совещании министр образования края Светлана Маковская сообщила, что в минфин региона отправлено предложение об увеличении наценки до 57%. Депутаты эту инициативу поддержали.

Подводя итоги заседания, председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина отметила, что первое, с чего надо начать - создать инфраструктуру пищеблоков в школах. Но есть и ряд других вопросов, которые нужно решить.

- Нужно будет создавать особый режим питания: быстрее мыть посуду, по-другому хранить продукты. Для того чтобы обеспечить почти 56 тысяч детей с 1-4 класс бесплатным горячим питанием, нужно больше времени и места, больше посуды, другая мебель, изменение режима перемен. Питание детей в школах должно стать более системным. Это не просто булочка с чаем, а нормальный горячий завтрак. Значит, по-другому нужно организовать это питание. Плюс ко всему, усложняет процесс эпидемиологическая обстановка, особые требования к дезинфекции, к рассадке. Все это дополнительные деньги. Безусловно, всех волнует вопрос, кто конкретно будет кормить детей с первого сентября? Депутаты сегодня предложили главному управлению образования встретиться с предпринимателями, которые кормят автономные образовательные учреждения. Это нужно, чтобы оценить предпринимательский рынок. Также администрация города предоставит нам сведения, кто реально сможет прийти на конкурс. Конечно, часть депутатов высказывается за то, чтобы сохранить Комбинат питания, а часть считает, что при таких долгах очень опасно оставлять муниципальное предприятие, - считает Наталия Фирюлина.

На ближайшей комиссии депутаты вернутся к вопросу организации школьного питания.