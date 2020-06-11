Волонтеры СУЭК поддержали акцию «Испеки пирог и скажи спасибо»

Сотрудники Бородинского разреза передали пирог с символическими триколорами врачам станции скорой помощи Бородинской городской больницы.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Бородино Красноярского края сегодня остается одной из наиболее стабильных в регионе, в том числе за счет участия в профилактических мероприятиях градообразующего предприятия. Бородинский разрез регулярно проводит в городе дезинфекцию дорог, тротуаров, остановочных павильонов, территорий вблизи торговых точек. Беспрецедентные меры безопасности приняты на самом угольном предприятии и в сервисных подразделениях СУЭК: усилен контроль за состоянием здоровья сотрудников, введены обязательная термометрия, масочный режим, производится постоянная обработка дезинфицирующими растворами служебных помещений и транспорта, работает оперштаб. Тем не менее, медики Бородино находятся в постоянной готовности, оперативно выезжают на сигналы о возможном заражении, делают тесты на COVID-19.

Как признался заведующий станции скорой помощи Бородинской городской больницы Борис Барановский, принимая у угольщиков семикилограммовый торт с логотипом СУЭК и надписью "Благодарим за самоотверженный труд", такое внимание для медиков очень важно, особенно в текущей эпидемиологической ситуации. "Спасибо, что поддерживаете нас в нашей непростой работе. А мы и дальше будем стараться так же ответственно выполнять свой долг по защите здоровья граждан", – пообещал врач.

Сладкий подарок медикам стал частью не только акции "Испеки пирог и скажи спасибо", приуроченной ко Дню России, но и масштабного всероссийского марафона #СпасибоВрачам, в который волонтеры СУЭК активно включились несколько месяцев назад. Работникам медучреждений, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, СУЭК передала несколько десятков тысяч единиц специализированных средств индивидуальной защиты на общую сумму около 15 миллионов рублей. В Назарово угольщики также помогли с обустройством бытовых условий врачей, заступающих на продолжительную смену в обсервации, и взяли на себя затраты по подключению госпиталя для больных с COVID-19 к резервному источнику питания.

Вместе с горняками в марафоне #СпасибоВрачам активно участвуют их дети: они пишут врачам теплые письма со словами благодарности и поддержки и рассказывают в социальных сетях о нелегком труде врачей на конкретных примерах медиков, проживающих в шахтерских городах.