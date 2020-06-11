2020-06-11T10:45:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 11 июня 2020 года: за сутки 190 заболели, 6 погибли

Рассказываем о новых случаях заражения COVID-19 в Красноярске и крае на 11 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 11 июня 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 11 июня 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба Красноярского края на 14 часов 11 июня 2020 года, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 5981 человека. За минувшие сутки выявлено еще 190 случаев заболевания. Из них 140 – в Красноярске. То есть темп прироста за сутки составил 3,3%.

Инфекция проникла в 54 муниципалитета края.

Инфекция проникла в 54 муниципалитета края.

За весь период пандемии COVID-19 новая инфекция проникла в 54 города и района края. Врачи вылечили 2068 человек (+ 98 за сутки). 59 пациентов спасти не удалось (+6 за сутки).

- На аппаратах ИВЛ находятся еще 47 человек, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края. - Что касается погибших, это трое мужчин и столько же женщин, все возрастные.

Под медицинским наблюдением на дому 633, за сутки взято 28. Снято с контроля врачей 19 679, это еще 153 в сутки.

Всего проведено тестов на коронавирус 269 657, из них за сутки - 6 733.

Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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