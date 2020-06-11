Лидер группы «Яхонт»: «Первую машину мне подарил близкий друг Быкова»

«Черный во-о-рон, что ты вьешься надо мной? Ты добы-ы-ычи не дождешься! Черный ворон, я не твой!» - лет 30 назад эта песня в Красноярске слышалась едва ли не из каждого магнитофона, еще кассетного.

Еще бы Чингисхана вспомнили

Проникновенность, уникальный голос Сергея Селиванова плюс созвучное моменту содержание сделали «Ворона» хитом 90-х. Когда и выстрелила с ним группа «Яхонт». На днях бессменный лидер команды – музыкант Флорид Исламов – поговорил с «Комсомолкой» о те годах и, конечно, не только. Поводом для встречи стал громкий арест Анатолий Быкова, экс-депутата, бизнесмена, мецената. Напомним, его подозревают в организации двойного убийства в 94-м… «26 лет прошло, - хмыкает артист. – Еще бы Тутанхамона подняли или Чингисхана. Понятно, правоохранительным органам виднее. Но… если человек бандит, предъявлять надо было в те годы. Но тогда его посадили и выпустили. А сейчас что?».

Группа «Яхонт»Фото: из личного архива

Для одних 90-е были временем шальных денег, алчности и куража… А в «Яхонте» вспоминают о них не без ностальгии: молодость, золотое время.

- 90-е в Красноярске? Помню, конечно, - кивает Флорид Исламов. - Всем заправляли авторитеты – Синий, Ляпа, Толмач… Я тогда еще в «Яхонте» не работал, но с ними был знаком. Ребята как ребята, даже не знал, что это криминальные авторитеты. Они меня как музыканта уважали, приглашали на дни рождения. У Синего, например, играл на аккордеоне. У меня как раз три коллектива было в ДК КРАЗа, а Виктор Александрович (Ляпа) вел там дзюдо. Так и сошлись. Я был в курсе, люди непростые. А что авторитеты осознал, когда начали стрелять. Жил на проспекте Металлургов, а мой сосед, музыкант-трубач, залез в криминал, держал общак. И однажды его застрелили. Вот и понял.

Артисты… комбината питания

Группа тогда, кстати, работала при вип-ресторане гостиницы «Яхонт» (она принадлежала КРАЗу, промышленному гиганту). Деньги крутились сумасшедшие, люди были завязаны рисковые.

- А музыка как параллельный мир, - продолжает Исламов. – Я тогда уже окончил консерваторию, играл в нескольких командах. И на одной из тусовок познакомился с группой «Уикенд» (солист Сергей Селиванов, композитор Андрей Иголкин, гитарист Петр Шнайдер). Она собиралась на гастроли в Париж с танцевальным коллективом «Енисейские зори» (для разбивки номеров). Мне предложили – давай сделаем проект русских народных казачьих песен. Вскоре подготовили 4-5 композиций. В Париже они имели реальный успех. И мы решили продолжать вместе. Я работал в ресторане при гостинице «Яхонт» - со скрипачом. Ребята попросили: можешь устроить нас туда? Слушать собралось все начальство КРАЗа – Дружинин, Колпаков все. Мы понравились. И официально были зачислены в артисты комбината питания. У меня в трудовой так и записано. Устроили официально, зарплату дали, на жизнь хватало.

Группа «Яхонт»Фото: из личного архива

«Яхонт» приглашали на каждое мероприятие. В основном, пели русское народное и классику шансона. Говорят, дело было денежное, но малоприятное… Приходишь в семь вечера, уходишь в девять утра. Поешь под стук вилок и ножей. А, когда клиент захочет обсудить свои дела, срочно на выход. И опять ждешь, когда позовут.

- Место было суперпрестижное: там перебывали все российские политики и звезды тех лет, Орбакайте, Апина, Хлебникова, «Машина времени», Крутой с Аллегровой. Не обходилось и без людей бизнеса, легального и не очень.

На выборах победила песня

- В те годы Анатолий Быков был одним из руководителей КРАЗа. На концертах бывал постоянно, уж очень ему «Черный ворон» нравился. Как-то приезжал Александр Иванович Лебедь, они вместе сидели с Быковым. А Лебедь нас полюбил, это вообще! Звал на любое мероприятие. На дне рождении его выступали, в губернаторском клубе (бывшая гостиница «Турист»). Тогда нас уже знали все – и авторитеты, и милиционеры.

Кстати, Быкова кразовцы вспоминают только добром. При нем были зарплаты и условия. На деньги не скупился. Нам, например, выдавали премию в две тысячи долларов. Но поскольку звездами мы не были, больше и не стоили. А в 90-е для многих это была солидная сумма, согласитесь? Мы артисты, наше дело было – играть.

Фото: из личного архива

К слову, именно благодаря близкому другу Петровича – Сергею Блинову - лидер «Яхонта» обзавелся своей первой машиной. До этого, признается, и в мыслях не было.

Кто не помнит, в разные годы Сергея Геннадьевича называли Робин Гудом, держателем Зеленой Рощи, был он и депутатом Законодательного Собрания.

- Сережа Блинов был моим другом, а он что, криминал? Помню, он еще в 90-е играл в футбол, на воротах стоял. Потом водкой торговал в 8 микрорайоне. А я музыкантом был, меня знали. Так и познакомились. Царствие небесное, я его даже хоронил (Сергей Блинов умер в 2017-м году от болезни – прим.ред.).

Как-то он мне заказал четыре песни: посвященную жене Лене, матери, друзьям и ему лично. А я был вхож в их дом, общался. Вот и написал. И он рассчитался машиной, подарил восьмерку. Тогда это было ого-го, круто. Моя первая машина… Как сейчас помню, серенькая, трехдверная. До этого никогда не думал, что сяду за руль. Всегда ездил на такси – состоятельный уже музыкант был. А Сережа мне подарил: давай, учись!

Но буквально через месяц Геннадий Иннокентьевич Дружинин дарит нам шестерки – новье! За ними тогда в очереди стояли, еще не было таких. А тут он подарил, всем четверым. Все завидовали. Потом я две эти машины продал и купил иномарку.

Кстати, когда Дружинин избирался депутатом, все решалось в Хатанге. И я предложил Иголкину: надо написать о ней песню. Не вопрос! Песню написали - он победил.

Золотое время

Когда на КРАЗ пришло новое начальство, «Яхонт» стал ему не нужен. Музыкантов попросили: подождите, сейчас не до вас. Слишком серьезные решались вопросы, слишком большие суммы были на кону.

- Как к директору ни зайдешь, от него постоянно водкой пахло. Ни порядка не стало, ни денег. Мы плюнули и ушли в свободное плавание.

Флорид ИсламовФото: из личного архива

Заручившись поддержкой одного из акционеров, махнули в Москву. А там поняли – вот он, успех.

- Выступали на Красной площади, на Поклонной горе, в Кремле. Работали, как звезды - Юрием Лужковым, на всех его мероприятиях, с правительством. У Назарбаева, у отца Алсу. Нам мэр Москвы купил две квартиры по 4 комнаты на «Автозаводской». Гонорары совершенно поменялись, получали 5-10 тысяч долларов за концерт, и это в начале 2000-х. Наши записи шли по всей России. Знаю человека, который на них построил себе коттедж. Я его вычислил, говорю: «Слушай, у тебя совесть есть?» Взял с него денег не много, но все же. Потом ребятам раздал. Тогда мы делили все поровну. Самое лучшее время!

Реквием по себе

Все закончилось в один миг. Погиб солист Сергей Селиванов. Лицо группы, голос, каких больше нет. Погиб в автокатастрофе. Группа прилетала на гастроли в Красноярский край, последний концерт дали в Минусинске, должны были улетать. А он слег в больницу с инфекцией. И возвращался один. В тот вечер – 19 ноября 2003 года – торопился в аэропорт, был назначен концерт в Москве. Друг Сергея, который был за рулем, не справился с управлением, «Тойоту» вынесло прямо под «КАМАЗ».

- Надо было раньше в Москву уехать, - вздыхает Исламов. - И Сережа, может быть, живой бы остался. Он ведь был самоучкой. Это дар. В чем был его секрет? Душа, он почти не двигался на сцене. Но глаза, голос, какая в нем была харизма! Сережа перед смертью написал песню, как реквием себе. Ночью встал – пришло.

После гибели Селиванова группа долго искала нового солиста. Кто только не приходил на прослушивания, был даже племянник Ободзинского.

- Но ни один не подошел, только Паша Ситушкин, участник проекта «Народный артист» на ТВ. - Но и он не стал вторым Селивановым. Сережа был уникален. Мы покрутились-покрутились, в Кремле выступили, но… Таких взлетов, как с Сережей, не было. И потянуло нас домой, в Красноярск. Вернулись в родные пенаты. Начали гастролировать – и за границей были, и по России поездили. Но нас приглашают – знают.

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