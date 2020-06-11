Пособия на детей до полутора лет в Красноярске и крае: с 1 июня увеличены выплаты для 8 тысяч семей

В Красноярском крае (и не только) увеличили ежемесячное пособие на детей до полутора лет. 8 июня такой закон подписал президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе минсоцполитики. В нашем регионе пособие полагается больше чем 8 тысячам семей.

- По новому закону минимальное пособие на ребенка до полутора лет, начисляемое неработающим гражданам, увеличено до 6 752 рублей, - пояснила министр социальной политики края Ирина Пастухова. - Для Красноярска и приравненных к нему территорий с учетом районного коэффициента она составит 8 102,4 рубля, а для Норильска – 12 153,6 рублей

Напомним, раньше на первого ребенка выплачивали 3 375,77 рублей плюс районный коэффициент, а на второго и последующих — 6 751,54 рублей (+ он же). Теперь же новые пособия будут платить семье на ребенка - независимо от очередности рождения.

- Сегодня почти 15,5 тысяч неработающих женщин в крае получают ежемесячное пособие, - уточнила министр. - Из них более 8 тысяч мам имели выплаты за первого ребенка. Именно их затронет увеличение пособия в два раза.

КОНКРЕТНО

Пособие увеличили с 1 июня 2020 года. Чтобы его получить, никуда обращаться не надо. Перерасчет и так произведут.

- Так как в этом месяце пособия уже были направлены на счета женщин до даты подписания нового закона, то в июне будет произведено доначисление до проиндексированной суммы, - рассказала Ирина Пастухова.

СПРАВКА

Мамам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на детей до полутора лет выплачивает работодатель за счет страховых взносов в Фонд социального страхования. Неработающим, а также студентам выплаты назначают органы соцзащиты.

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