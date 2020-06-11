Живая игрушка: под Зеленогорском хозяева сломали щенку лапу и увезли умирать в лес

Нечеловеческая жестокость: под Зеленогорском Красноярского края хозяева, «воспитывая» щенка, сломали ему лапу и... отправили умирать в лес. Эту шокирующую историю рассказали в паблике «Доброе сердце. Зеленогорск – Помощь животным».

Все началось 3 июня. Прохожие – семейная пара Ольга и Павел - заметили в лесу у дороги щенка, метиса стаффа. Малышка была очень худой и слабой - настоящий живой скелетик. Вся тряслась от холода, несколько часов мокла под дождем, но встать не могла. Позже оказалось, у нее перебита лапа.На животном был самодельный ошейник и перегрызенный веревочный поводок.

К делу подключились волонтеры. Разместили посты в соцсетях, искали хозяев. А пока отвезли девочку в клинику «Альфа-Дог», где выяснилось: у нее сломано бедро. И это, скорее всего, дело рук человека, тех самых владельцев.

Щенка со сломанной лапой, брошенного хозяевами в лесу, спасают в Красноярском крае . Видео: Доброе сердце. Зеленогорск - Помощь животным.

- Видимо, «любящие» хозяева занимались «воспитанием» своей собаки, - говорят зоозащитники. - Поняв, что сломали ей лапу, отвезли в лес и, привязав к дереву, оставили щеночка. Девчушка перегрызла поводок, но идти не могла. Хорошо, что дохромала на видное место, где ее и заметили. Еще бы денек в лесу, и уже не выжила бы.

У собаки перелом бедра. Фото: «Доброе сердце. Зеленогорск – Помощь животным».

Волонтерам удалось узнать адрес, в которой жила собака. Кстати, бедолагу зовут Найда, это написали в соцсетях знакомые семьи.

- Мы побывали в доме, где, предположительно, жила собачка, - продолжают участники группы. - Хозяев не застали (или нам не открыли), но пообщались с соседями, которые подтвердили, что именно она жила там. И что они ее не видят последние несколько дней. Оказалось, хозяйка действительно постоянно заводит собачек и кошек для своей маленькой дочки («поиграться»), а потом они куда-то исчезают. Предыдущих двух, также вывезенных и выброшенных ею, забирала наша группа и пристраивала в семьи. Договорились действовать сообща, привлекать участкового. Возможно, общими усилиями, удастся убедить этого человека не заводить больше живых игрушек!

За что так с ней, люди? Фото: «Доброе сердце. Зеленогорск – Помощь животным».

Найде уже сделали сложную операцию. Пока ее приютили Ольга и Павел, те самые прохожие, что спасли гибнущую собаку из леса. Говорят, малышка не озлобилась. Несмотря на жестокость хозяев, все-таки верит людям.

- В семье Павла и Ольги собачка отогрелась душой и телом, окрепла, повеселела, подружилась с домашним овчаром. За Павлом ходит по пятам, охраняет территорию дома. Вообще, с его слов, собачуля умная, добрая и жизнерадостная. После восстановления мы будем искать малышке хороших маму и папу, которые не предадут и не обидят, заключают волонтеры.

КОНКРЕТНО

НУЖЕН ХОЗЯИН!

Пожелаем Найде, чтобы на ней все зажило, как на собаке, говорят зоозащитники. А главное для нее, конечно, найти хороших приемных «родителей». Если вы хотите взять малышку в семью, можно обращаться сюда - «Доброе сердце. Зеленогорск – Помощь животным». Найда так настрадалась, очень хочется, чтобы ей повезло - хоть теперь.