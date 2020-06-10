2020-06-10T18:56:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 11 июня 2020 года: умерли еще трое, появились первые пациенты в госпитале-общежитии, заразился Верховный лама в Туве

Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Красноярске и крае на утро 11 июня 2020 года
Татьяна РЯБИНИНА
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Расслабляться рано!Расслабляться рано!Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба итога на 10 июня в Красноярском крае таков: зарегистрировано всего 5791 подтвержденных диагнозов (+174 за сутки) 1970 человек выздоровели (+159 за сутки) 53 погибших (+3 за сутки).

Темп прироста за сутки – 3,1 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 262 924, из них за последние сутки - 7480.Под наблюдением 752 человека (+28 новых за сутки). Снято с медицинского наблюдения за последние сутки - 40.

Число территорий, где выявлены больные, стало больше, их теперь 54. Впервые инфекцию выявили в Нижнеингашском районе.

В целом по России ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться. Это позволяет постепенно снимать ограничения, в том числе и в Красноярском крае. Но статистика пока не внушает оптимизма: количество заболевших не уменьшается, темп прироста за сутки не снижается. В связи с этим главный врач краевой больницы Егор Корчагин записал видеообращение, в котором рассказал, как нужно вести себя после того, как снимут ограничения. Подробности здесь.

В Республиканской инфекционной больнице Тувы с диагнозом коронавирус находится 44-летний Верховный лама республики. Поскольку у него есть ряд заболеваний, его ввели в искусственную кому. Подробности здесь

Госпиталь на Рокоссовского на 480 мест уже принял первых пациентов. Напомним, госпиталь открыли на базе общежития. Лечить пациентов там будут врачи краевой клинической больницы. Принять смогут только пациентов с легкой формой заболевания и на этапе долечивания. Подробности здесь

Напомним, темпы роста количества больных Covid-19 в Сибири почти вдвое превышают среднероссийские, об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации. Аналитики сравнили показатели за два недельных периода: 27 мая — 2 июня и 3-9 июня. В первый период прирост в России составил 17 %, а среди регионов СФО — 35 %. Неделей позже, с 3 по 9 июня, это соотношение осталось практически таким же: в РФ — 15 %, по Сибири — 29 %. Этот показатель остается самым высоким среди российских регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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