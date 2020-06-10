Зачем нужна страховка, или Как владеть защищенным имуществом

Что же это такое, наше русское авось - несгибаемый жизненный оптимизм или беспечность? Мы живо интересуемся чужими коллизиями, но всегда надеемся на то, что с нами ничего плохого не может случиться. Верить в лучшее – хорошая черта, но в минуты неуверенности мы достаточно часто говорим себе: «Надо бы подстраховаться». Потому что страховка – будь то страховочный трос или плечо друга, придает нам уверенности и спокойствия.

В финансовом плане страховка означает, что при наступлении страхового случая вы получите определенную сумму, которая поможет в решении проблемы. И это, кстати, будет сумма, которая в несколько раз превысит стоимость покупки страхового полиса.

Для чего и почему

У отрасли страхования в нашей стране стаж огромный, но все же большинство россиян относятся к оформлению страховки достаточно легкомысленно. И не потому, что считают это лишней тратой денег, а потому, что уровень грамотности в этом вопросе оставляет желать лучшего. У некоторых познания заканчиваются пересказом содержания советской комедии «Берегись автомобиля».

Однако чтобы человек заинтересовался той или иной услугой, он должен не только в полной мере владеть информацией, но и понимать, почему именно ему это нужно. Потому постараемся максимально емко и коротко ответить на некоторые вопросы по страхованию. И сосредоточимся именно на страховании имущества. Кстати, таковым по российским законам может являться даже ваш любимый кот.

Застраховать можно практически все, что вам принадлежит: велосипед, дом, стиральную машину, части тела, даже голос…

- Ключевых условий для страхования имущества два. Вы должны быть законным владельцем объекта страхования. И у вас должно быть достаточно оснований для определения адекватной стоимости этого имущества, чтобы страховщик смог оценить размер возможной страховой выплаты, – комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Бремя ипотеки

Чаще всего страхование имущества является добровольным. Вам решать – надеяться ли на авось или подстелить соломку. Но в некоторых случаях страховка обязательна. Например, при заключении ипотечного договора. Здесь надо внимательно разбираться в деталях, от чего вы страхуетесь.

- При заключении ипотечного договора банки, как правило, предлагают несколько видов страхования. Обязательным по закону является страхование имущества на его полную стоимость в пользу банка, если в договоре не прописаны другие условия. Обращаю внимание, имущество страхуется минимум на сумму кредита, то есть в этом случае вычитается ваш первоначальный взнос. Кроме того, банк может предложить вам застраховать жизнь и здоровье. Это добровольное страхование, но оно может повлиять на решение банка выдавать вам кредит или нет и под какой процент, – поясняет Сергей Журавлев.

Кстати, по закону от любого вида добровольного страхования клиент может отказаться. Некоторые чересчур усердные страхователи или представители банков могут навязать страховку, которая вам была не нужна. Особенно легко это сделать, когда клиент договор не читает, подписывает, не вникая в детали, а разбирается уже дома. В таких случаях на помощь придет период охлаждения. В течение 14 дней от договора добровольного страхования вы можете отказаться.

От чего страховать имущество?

Существует множество ситуаций, когда человек уже владеет имуществом, но его подстерегают неприятности. Чаще всего люди страхуют свое имущество от пожаров и наводнений. И если для кого-то такие причины могут показаться фантасмагорическими, то для жителей особенно сельских территорий нашего края, да и всей Сибири вполне реальными, с которыми они сталкиваются ежегодно. Речь идет о весенних паводках, когда полноводные реки сметают все на своем пути, в том числе и многочисленное жилье сибиряков.

Некоторые страховщики составляют полный перечень случаев, при которых клиент сможет получить страховые выплаты. Этот метод называется страхованием от поименованных рисков. Все случаи, не включенные в этот перечень, страховыми не считаются. То есть если произойдет что-то с имуществом, что конкретными словами в договоре не прописано, то страховка выплачена не будет. Существует альтернативный метод. Так называемое страхование от всех рисков. Страховщик перечисляет ситуации и риски, при которых страховое возмещение выплачиваться не будет. Все остальные происшествия подпадают под страховой случай. Поэтому настоятельно советуем перед покупкой полиса обязательно выяснить, какой подход использует ваша компания, чтобы не попасть впросак и быть, как бы каламбурно это ни звучало, застрахованным.

Какие нужны документы?

Список документов для оформления страховки обычно небольшой и вполне стандартный: паспорт, заявление, которые вы заполняете непосредственно в компании, и документ, подтверждающий ваше право собственности.

Если речь идет о квартире, то иногда страховщики могут запросить у вас свидетельство о государственной регистрации недвижимости, выписку из Единого государственного реестра недвижимости или разрешение на строительство.

Есть случаи, когда человек может и не иметь документы на право собственности. Например, можно застраховать имущество в квартире, где человек зарегистрирован. Кроме того, можно застраховать вещи в квартире, арендуемой по договору. Следует учитывать, что сама квартира при этом не страхуется. К тому же застраховать получится только те вещи, которые непосредственно принадлежат желающему оформить страховку. Очень важный нюанс: живем мы в XXI веке, а значит, договор страхования можно заключить как в письменном, так и электронном виде на официальном сайте компании.

Как получить выплату?

Если все же страховой случай произошел, следует немедленно обратиться в страховую компанию. В договоре, как правило, указаны сроки, в течение которых клиент обязан сообщить о страховом случае, имейте это в виду! Это следует учитывать, прежде всего, потому, что нарушив сроки, клиент может оказаться без выплат, и компания будет действовать абсолютно на законных основаниях. Кроме того, обязательно нужно зарегистрировать случай в соответствующих службах – МЧС, ГИБДД, полиции и так далее.

Предоставив в компанию полис и корешки выплат, клиент вполне может рассчитывать на получение страховки. Если же, однако, компания не выплатила страховку или не сделала это в срок, можно подать жалобу в Банк России. А через суд клиент вправе будет потребовать и возмещение процентов за задержку страховки.

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Как заключать договор: действуем пошагово

Основное правило – выбрать надежную компанию, легально работающую на рынке и имеющую соответствующую лицензию. Проверить ее наличие можно на сайте Банка России в Справочнике участников финансового рынка.

Кроме того, нужно обязательно знать следующие важные пункты страхования:

- что считается страховым случаем, а что нет;

- какие документы необходимо будет предоставить в случае наступления страхового случая;

- как рассчитывается размер страховой выплаты.

Стоит отметить, что далеко не во всех случаях страховая компания полностью возмещает стоимость утраченного имущества. Обычно сумма выплаты зависит от того, какой именно страховой случай наступил и можно ли восстановить имущество или уже нет.

Срок договора также важен. Обычно договоры страхования имущества заключаются на год, а дальше их судьба зависит от прописанных в них же условий. Существуют договоры, которые автоматически продлеваются, если клиент продолжает совершать страховые взносы.

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