2020-06-10T14:56:26+03:00
Дом. Семья

«Учись дома со SPIKE Prime»

Интересно и взрослым, и детям
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено LEGO EducationФото предоставлено LEGO Education
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Для тех, кто любит учиться дома и делать открытия, кто привык проводить свободное время с пользой, компания «Импульс», официальный дистрибьютор LEGO Education, подготовила уникальный комплект для детей и подростков 10-14 лет – «Учись дома со SPIKE Prime». Кроме базового набора LEGO® Education SPIKE™ Prime, в который входят яркие кубики, программируемый блок и уникальные конструктивные детали, в него входит ресурсный набор, который позволит собирать более сложные и многофункциональные модели. Детям особенно понравятся дополнительный мотор и классный датчик цвета из ресурсного набора.

Учебные материалы включают три учебных курса, развивающие навыки инженерного проектирования и программирования, которые пригодятся самым любознательным и в школе, и во взрослой жизни.

В состав комплекта также входит новый курс дистанционного обучения по работе со SPIKE Prime, разработанный совместно с Онлайн-школой Фоксфорд. Курс состоит из 4 занятий общей продолжительностью 16 часов и поможет подготовиться к работе со SPIKE Prime как взрослым, так и детям.

SPIKE Prime поможет занять вашего ребёнка учебно-игровыми проектами, развить критическое мышление и умения решать комплексные задачи. И все это в игровом формате!

Узнать больше о возможностях этого решения можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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