Учимся дома вместе с LEGO Education

Сейчас, когда учебный год завершен, а вся наша жизнь переместилась домой, нельзя забывать, что дети остались фантазерами, исследователями и хотят узнавать и делать что-то новое. Как предоставить им такую возможность?

LEGO Education предлагает для этого свою помощь, основываясь на 40-летнем опыте своей работы. В компании знают, что дети учатся и запоминают новое лучше всего, когда делают что-то руками. Теперь STEAM образование можно и нужно организовать дома, своими силами, убеждены специалисты LEGO Education.

Напомним, STEAM – это современный подход к образованию, соединяющий науку, технологии, инженерию, искусство и математику для развития творческих и аналитических навыков. Если в школе дети изучают отдельные предметы, то STEAM образование позволяет им решать комплексные задачи, при этом «добывая» знания практически самостоятельно.

Даже если в доме есть только кубики ЛЕГО, картонные коробки, инструменты для рукоделия, различные ленты, проволока, кусочки ткани, много ручек, карандашей, пуговиц и прочие подручные предметы и материалы, уже можно начинать занимательные уроки, которые приведут вашего ребенка к собственному открытию или изобретению.

Для этого нужно создать удобный учебный уголок, в котором достаточно места, и иметь все нужное под рукой.

Готовые решения для STEAM обучения дома и массу идей для увлекательных занятий с детьми вы найдете здесь

Домашний урок, в среднем, займет около часа, в течение которого вы увлекательно и с пользой проведете каждую минуту. Периодичность занятий с ребенком вы выбираете самостоятельно. Семейной команде достаточно будет осваивать хотя бы по одному уроку от LEGO Education в неделю, ведь главное в любом обучении – регулярность! На сайте компании есть около 400 готовых уроков и занятий для всех возрастов, их можно выбирать здесь

Эксперты в области образования и методисты компании LEGO Education предлагают родителям множество идей для домашних уроков с детьми разного возраста. Вот только несколько примеров.

Для дошколят

Первая поездка

Совершите первую поездку на Экспрессе "Юный программист" — и узнаете, как можно управлять поездом с помощью активных кубиков! Поговорите с ребенком про свои путешествия на поездах и соорудите собственную железную дорогу.

Для младшеклассников

Танцующий робот

Придумайте и соберите двигающегося робота. Какие танцы ему под силу? Брейк-данс или твист? Сумеете поведать в танце какую-нибудь историю? Как будет двигаться ваш робот? Сумеете ли вы двигаться так же?

Для учеников 5-8 классов

Устройство безопасности

Подумайте, как защитить своё имущество? Что именно хотелось бы защитить и как это лучше всего сделать? С помощью сирены или световых вспышек? Спроектируйте и сконструируйте охранное приспособление для своего ценного имущества.

Еще больше идей здесь

Если у вас появятся вопросы о работе с образовательными решениями или программным обеспечением LEGO Education, вы не знаете, как провести урок или прикрепить тот или иной кирпичик, вы найдете ответ на ваш вопрос на сайте

Впереди – три летних месяца, и каждый родитель может наконец дать ребенку то, что давно собирался сделать, но не успевал в течение учебного года – совместные увлекательные занятия, творчество и массу общения.