В Норильске почти 700 человек круглосуточно собирают вытекшие в результате аварии нефтепродукты

В Норильске продолжается ликвидация последствий утечки нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 (Кайеркан). Напомним, что ЧП произошло 29 мая вследствие разгерметизации резервуара. Часть содержимого ушла в почву, часть с ручьями попала в реку Амбарную. Сегодня на очистке территории и водных объектов работает 681 специалист. Работа идет по нарастающей в штатном режиме, с применением прогрессивных технологий. Полный комплект необходимой техники. Созданы все условия для труда и отдыха людей, их регулярно осматривают медики. А завершатся работы только тогда, когда все последствия аварии будут устранены полностью.

Движение нефтяного пятна по реке удалось остановить

Река Амбарная впадает в озеро Пясино, поэтому все понимают, что главная задача – остановить продвижение нефтяного пятна и не дать ему дойти до водоема. В силу своего химического состава дизтопливо находится на поверхности воды и постоянно дрейфует в зависимости от течения и скорости ветра. Приходится постоянно мониторить его направление и оперативно реагировать, перебрасывая силы и средства с одного участка на другой.

Показатели идут по нарастающей. По словам первого заместителя министра МЧС России Александра Чуприяна, с поверхности реки Амбарной и ее притоков на 9 июня уже собрано свыше 5 тысяч тонн нефтепродуктов. Причем за последние сутки удалось удвоить показатели предшествующего дня.

Дизтопливо собариют в такие резервуары. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

- У нас появилась новая технология перебрасывать резервные емкости – вертолетом на подвеске. Это значительно упростило нам задачи. Если раньше на вездеходах мы тратили на это до двух часов, сейчас с помощью авиации – до 25 минут. Мы уже налетали 49 часов, в нашем распоряжении 10 вертолетов, - сообщил Александр Чуприян.

Нефтепродукты собирают с поверхности воды в переносные емкости. А там, где это сложно сделать – применяют сорбенты. Уже прошли по различным каналам и ручейкам, в том числе и по руслу – свыше 23 километров, более 26,5 тысяч. Хватает ли емкостей, техники, расходных материалов? Хватает и проблем с ними не будет. Сейчас в наличии 4 тонны сорбентов, в ближайшее время доставят еще. В резерве 12 тысяч кубических метров емкостей. Количество боновых ограждений – было 18, сейчас уже 22. В парке техники есть вездеходы, квадроциклы, мотолодки – все, что необходимо.

Спасатели всегда готовы к переброске с одного участка на другой. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин акцент делает на людях, которые сейчас там трудятся:

- «Норникелю» одному сложно было бы устранять последствия, особенно в непривычной для нас такой обстановке – с водной поверхности. Приехали профессионалы – МЧС, Морские спасатели, «Транснефть» и «Газнефть», у них большой опыт операционной работы, который они сегодня и демонстрируют. В акватории русла реки Амбарной все организовано по секторам, темпы сбора мы наращиваем. Решено совместно с силами МЧС пройти еще раз путь от ТЭЦ-3 до места дислокации лагеря на реке Амбарной и повторить нейтрализацию береговой линии - повторное погашение ручьев.

Оборудования и техники у специалистов достаточно. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

В районе ТЭЦ-3 вынимают загрязненную почву

Второй фронт работы – это территория возле ТЭЦ-3, где находится аварийный резервуар. Здесь работает тяжелая техника, загрязненный грунт собирают и вывозят в специальное крытое хранилище, где его будут утилизировать. Дренирующее жидкое топливо собирают по той же технологии, что и с реки. Сюда завезли емкости по 250 кубов, установили в пяти локальных точках сбора в районе ТЭЦ-3.

По состоянию на сегодняшний день в районе ТЭЦ-3 откачано порядка 2 200 кубометров водотопливной смеси, в том числе за предшествующие сутки более 600 кубометров. Всего в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено около 30 тысяч кубометров загрязненного грунта.

- На сегодняшний день у нас задействовано порядка 400 сотрудников компании «Норникель» в районе ТЭЦ-3, работает различная техника, в частности погрузчики, экскаваторы, бульдозеры. Для рабочих организованы питание и отдых, люди сыты, одеты, отдыхают в комфорте – чтобы работа продолжалась круглые сутки, без остановки, - прокомментировал Николай Уткин, вице-президент «Норникеля».

Возле ТЭЦ-3 работает тяжелая техника, загрязненный грунт вывозят на специализированную площадку. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Только цифры

- По состоянию на 10 июня собрано водотопливной смеси 8 956 кубометров, в том числе за сутки – 3 691 кубометров. Всего в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено около 30 000 кубометров загрязненного грунта.

- Обработано сорбентом 8 000 квадратных метров загрязненной территории (всего 40 600 квадратных метров).

- В течение последних суток работу поводил 681 человек, было задействовано 266 единицы техники АО «НТЭК», Заполярного филиала и специализированных организаций, в том числе Северного филиала «Морспецслужбы», компаний «Газпромнефть» и «Транснефтьсибирь». Работы ведутся в круглосуточном двухсменном режиме.

Под постоянным контролем

Нужно понимать, что всю работу Роспотребнадзор сейчас контролирует самым тщательным образом. Штаб операции получает оперативную информацию не только о количестве собранных нефтепродуктов, но и об уровне предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воде и почве.

По словам Александра Чуприяна, ПДК на месте разлива нефтепродуктов превышено в 63 раза, но показатель этот идет на снижение. Росприроднадзор доставил в Норильск дополнительную лабораторию, пробы берут ежедневно. И чем больше изымается нефтепродуктов, тем меньше ПДК.

Добавим по озеру Пясино: «Специалисты «Росприроднадзора» и «Норникеля» делают забор проб воды из него. И если в самом начале превышение было в районе 4 ПДК, то сейчас ПДК в норме, другими данными мы не обладаем», - прокомментировал на брифинге 9 июня Александр Чуприян.

Предварительная причина аварии - растепление грунта. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Предварительные причины

Что же стало причиной аварии на ТЭЦ-3? По предварительной версии произошло растепление грунта. Резервуары строили на верной мерзлоте, сваи 30 лет безупречно служили. Но в последние годы в связи с повышением средней температуры грунт просел, из-за чего резервуар разгерметизировался.

Поэтому специалисты сейчас внимательно обследуют остальные топливные баки, из соседнего откачивают топливо, чтобы провести полную тщательную диагностику. Также проверка ждет и другие предприятия, где есть подобные сооружения.