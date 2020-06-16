О газификации, электрофильтрах и высоких трубах: в СГК в прямом эфире ответили на вопросы красноярцев

Прямой эфир «Экологические задачи красноярских теплоэнергетиков» в сети «ВКонтакте» провёл издательский дом «Комсомольская правда — Красноярск». На вопросы аудитории отвечали заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании по охране окружающей среды Константин Кушнир и заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.

Вопросов о том, как теплоэнергетика влияет на окружающую среду и что СГК делает для сбережения окружающей среды, поступало много. Мы объединили их в пять тематических блоков.

Прошло два месяца самоизоляции, а воздух в городе чище не стал. В этом виноваты ТЭЦ?

Природа пресловутого «чёрного неба» в Красноярске очень сложна. Её нельзя свести к исключительно работе теплоцентралей. На чистоту воздуха влияет множество факторов, о которых горожане зачастую не задумываются.

- Незамерзающий Енисей. Пар от реки в холодное время года мешает ветру рассеивать вредные газы.

- Падение скорости ветра. Она в Красноярске по целому ряду причин снижается год от года. За последние 10 лет среднегодовой показатель упал в два раза: с 7 до 3,5 м/с.

- Расположение Красноярска. Сам город стоит в полуущелье, что не даёт ветрам как следует продувать его.

А откуда тогда берутся сами вредные газы? Вклад в загрязнение воздуха вносят и автотранспорт и заводы, и предприятия теплоэнергетики, и частный сектор. Все в разных объёмах, но участвуют. В те дни, когда в Красноярске скорость ветра 3,5 м/с и выше, проблем с качеством воздуха нет. А в период безветрия или, как его называют красноярцы, «чёрного неба», который чаще всего случается в феврале, воздух становится практически видимым.

Почему энергетики так много говорят про высоту труб? Потому что на высоте более 120 метров ветер есть всегда. И это важно для газообразных выбросов, которые с помощью высоких труб можно просто отвести за черту города. Сделать тоже самое с выхлопными трубами тех же автомобилей, невозможно. В период пандемии смог наблюдался как раз в период безветрия.

Количество автотранспорта на дорогах сократилось, но не до нуля. По данным сервисов «Яндекса», красноярцы числились в первых рядах нарушителей мер самоизоляции среди жителей других крупных городов. Остальные участники загрязнения воздуха: печи котельных, частного сектора, заводы, многие из которых относятся к непрерывному производству, продолжили работать.

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