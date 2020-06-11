2020-06-11T10:48:22+03:00
Общество

«Красноярская рециклинговая компания» вводит электронные талоны для оптимизации вывоза мусора на полигоны

Завершается тестирование проекта «Интеграция с весовой полигона и внедрение электронных талонов». Это совместная разработка специалистов «Красноярской рециклинговой компании» и предприятия «Автоспецбаза»
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Как пояснили в «КРК», введение электронных талонов позволит обеспечить объективный учет объемов ТКО, которые вывозят на полигон, и максимальную прозрачность всех процессов. В ближайшее время на новую систему переведут всех подрядчиков компании.

За что я плачу?..

Электронные талоны «прикрепят» к каждому договору. Их будут выдавать в соответствии с объемами перевозимого мусора. При необходимости количество талонов можно оперативно скорректировать.

«На каждый мусоровоз будет оформлена персонифицированная бесконтактная карта, которая содержит данные о договоре и автомобиле. Въезжая на полигон, водитель должен провести карту через считыватель. Система сверит данные и предоставит доступ. Это позволит сэкономить время и исключить непосредственные контакты водителя с оператором полигона, что сейчас очень актуально», – рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.

В компании также поясняют - посторонние не смогут попасть на полигон с «неучтенным» мусором, воспользовавшись поддельными талонами. Сфальсифицировать виртуальные талоны практически невозможно, поскольку документ электронный и привязан не только к конкретному договору, но и к конкретному мусоровозу.

После разгрузки данные использованного электронного талона передаются в информационную систему, которая ведет учет, сколько рейсов сделал каждый мусоровоз и сколько ТКО он выгрузил на полигоне. Новая система позволит максимально объективно оценивать объемы отходов, попадающих на полигон, оптимизировать использование рабочего времени персонала и спецтехники подрядчиков.

Сейчас в России подобная система действует только в Московской области.

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«Красноярская рециклинговая компания» вводит электронные талоны для оптимизации вывоза мусора на полигоны
Завершается тестирование проекта «Интеграция с весовой полигона и внедрение электронных талонов». Это совместная разработка специалистов «Красноярской рециклинговой компании» и предприятия «Автоспецбаза»
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