Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 10 июня 2020 года: возвращение туристов, общежитие на карантине, выплаты медикам

По данным оперативного штаба на утро 10 июня в Красноярском крае зарегистрировано 5 617 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Прирост заболеваний за минувшие сутки составил 157 случаев. Лидирует в этом антирейтинге по-прежнему Красноярск – 109, в Норильске 24 новых случая и в Березовском районе – 5, в Емельяновской районе – 6. А теперь – о том, какие события произошли накануне.

Туристы возвращаются

Еще две партии красноярских туристов вывезут из Таиланда и с индонезийского острова Бали (город Денпасар). Информация об этом опубликована на официальном сайте Росавиации. Сначала они прилетят в Москву, затем «Аэрофлот» организует в Шереметьево трансфер пассажиров данных рейсов в Казань и Красноярск.

О том, сколько будет красноярских туристов, не уточняется. По прилету их будут встречать специалисты Роспотребнадзора, затем их отправят на 2 недели на самоизоляцию (подробности).

Общежитие – под госпиталь

В Красноярске под госпиталь ля пациентов с COVID-19 переоборудовали 9-этажное общежитие на улице Рокоссовского. Временный инфекционный госпиталь развернут врачами Краевой клинической больницы. Рассчитан на 480 коек. Лечить там будут пациентов с легкими и бессимптомными формами заболевания.

Главный врач краевой больницы Егор Корчагин рассказал губернатору Александру Уссу, что уже сегодня, 9 июня, на смену заступят 170 человек (подробности).

Три способа обнаружения коронавируса

На сегодняшний день в крае проведено уже 253 тысячи тестов на коронавирус. Их берут у всех категорий риска: у прилетающих из-за границы, у контактировавших с заболевшими. И даже у тех, кто близко находился с подозреваемыми на заражение – в членами семьи, друзьями, коллегами, соседями. Здесь действует главное медицинское правило: чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов на успешное исцеление.

Но как, каким образом специалисты вычисляют наличие в организме коронавирусной инфекции? Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали: существует три вида исследований, у каждого из которых свои цели и назначения. Теперь подробно о каждом из них (подробности).

Общежитие – на карантин

В Красноярске на карантин вместе с жильцами закрылось общежитие Сибирского государственного университета имени Решетнева, расположенное на улице Индустриальной, 1. Такое решение принял ректор университета Эдхам Акбулатов. Причина – коронавирус подтвердился у шести человек. Карантинная мера нужна для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции и вспышки заболевания. Карантин будет действовать с сегодняшнего дня, 9 июня. И продлится до особого распоряжения (подробности).

Выплаты медикам

В Красноярске сотрудники 20-й больницы за работу с коронавирусными пациентами получили специальные надбавки за май в полном объеме. Как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения, инфекционный госпиталь на базе больницы открылся 6 апреля. За это время здесь было задействовано 242 сотрудника: 62 врача, 94 медсестры, а также младший медперсонал, регистраторы, уборщики, буфетчицы, кастелянши, водители (подробности).