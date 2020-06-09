Избрана мера пресечения трем подозреваемым в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая 2020 года

Избрана мера пресечения трем подозреваемым в нападении на инкассаторов, которое произошло в Красноярске на улице Щорса, утром 30 мая 2020 года. Судебное заседание проходило в Центральном районном суде города сегодня, 9 июня. Всех троих доставили туда под надежной охраной в спецмашинах, завели в помещение со служебного входа, предназначенного для подозреваемых в тяжких и очень тяжких преступлениях.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда, первым рассматривали дело Юрия Чанчикова. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей на 2 месяца до 7 августа 2020 года. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктами «б, в» части 4 статьи 162 (Разбой, совершенный в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

По этой же статье проходят и двое других подозреваемых. Задержанному Михаилу Рубцову суд избрал аналогичную меру пресечения сроком на 2 месяца содержания под стражей до 7 августа 2020 года. Задержанного Алексея Истягина – предполагаемого организатора нападения – также оставили под арестом по решению суда на 2 месяца до 7 августа 2020 года включительно.

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