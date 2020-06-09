Появилось видео денег, похищенных при ограблении инкассаторов в Красноярске

- Деньги уже поделили?

- Да.

- Где их спрятали?

- Я оставил их своему знакомому. Он не знал, что это деньги. Я сказал, что это документы в коробке. И оставил своему знакомому. Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь, - рассказывает один из подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов, которое произошло 30 мая возле отделения банка на улице Щорса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/784007" frameborder="0"></iframe> Похищенные у инкассаторов деньги. Видео: ГУ МВД России.

Коробку и в самом деле нашли у друга. Небольшая, от роутера, завернутая в несколько слоев пленки. Внутри – массивный золотой перстень (возможно, он не имеет отношения к делу) и банкноты – разных номиналов, от сторублевок до пятитысячных

Второго подозреваемого ввели в квартиру в наручниках. Деньги, крупную сумму пятитысячными, нашли в обычном кошельке.

Около 600 тысяч нашли в подвале недостроенного дома в Академгородке:

- Это те средства, которые мы у инкассаторов взяли, - подтверждает подозреваемый.

А выпотрошенные кассеты, в которых находились деньги и которых должны были установить в банкомат, были спрятаны возле гаража неустановленного пока владельца. Таким образом полиция нашла и изъяла более 2 миллионов рублей из тех 2 миллионов 320 тысяч, которые подозреваемым удалось отобрать у инкассаторов.

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