2020-06-09T11:50:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 9 июня 2020 года: 5617 подтверждены, выздоровевших 1811, умерших 50

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 9 июня 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 9 июня 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 9 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 9 июня в Красноярском крае зарегистрировано 5 617 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Прирост заболеваний за минувшие сутки составил 157 случаев. Лидирует в этом антирейтинге по-прежнему Красноярск – 109, в Норильске 24 новых случая, в Березовском районе – 5, в Емельяновском – 6. География распространения – 53 территории края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 195,4. Темп прироста за сутки – 2,9 %.

По информации министерства здравоохранения края за сутки выписано рекордное количество выздоровевших – 241 человек, итого с начала эпидемии – 1811 человек. Умерло за весь период – 50 человек. Последний летальный исход – женщина в возрасте старше 80 лет. На аппаратах искусственной вентиляции легких – 43 пациента.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 764 человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 19. Снято с медицинского наблюдения 19 447, в том числе за последние сутки – 23.

Проведено тестов на коронавирус всего 255 444, из них за последние сутки – 2 398.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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