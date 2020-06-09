2020-06-09T11:34:23+03:00
Общество

Красноярск – родина слонов и мамонтов: на стройке Аквапарка нашли огромный древний бивень

Десятки тысяч лет назад здесь была стоянка доисторических людей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На стройке аквапарка нашли огромный древний бивень. Фото: соцсетиНа стройке аквапарка нашли огромный древний бивень. Фото: соцсети
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«Красноярск – родина слонов, они здесь по улицам ходят» - шутят горожане, намекая на три скульптуры вертикального озеленения, «бредущие» по улице Копылова. А некоторые добавляют, что не только слонов, но еще и мамонтов. Время от времени в городе и его окрестностях находят ценные предметы, свидетельствующие о том, что когда-то, десятки тысяч лет назад, здесь и в самом деле паслись стада огромных животных.

И вот – новая находка. На стройплощадке будущего Аквапарка (рядом со спортивным комплексом «Арена Север») рабочие откопали предмет, очень напоминающий бивень мамонта. Немного поврежденный, но в целом прекрасно сохранился. Об этом рассказал Владислав Власов и Красноярское краевое отделение Русского географического общества.

Официальных подтверждений, что находка – бивень именно мамонта. Наверняка палеонтологи им заинтересуются и проведут исследования. Однако известный красноярский учёный, сопредседатель историко-археологической и этнографической комиссии Красноярского краевого отделения РГО профессор Николай Дроздов уверен: на фото – он самый, бивень

Десятки тысяч лет назад здесь была стоянка древних людей. Фото: соцсети

Десятки тысяч лет назад здесь была стоянка древних людей. Фото: соцсети

мамонта.

По словам Николая Ивановича, для Красноярска такая находка – не редкость. Нет, конечно, на улицах они просто так не валяются. Но с тех пор, как в городе начались археологические исследования обнаружены останки более 80 особей мамонта в разном состоянии.

- Нынешний Красноярск является одной из самых известных в мире территорий, где расположены стоянки древнего человека. В период изысканий, за более чем 140 лет, здесь выявлена масса артефактов. Это каменные и костяные орудия, кости животных и человека, несколько палеолитических стоянок. К примеру, методом радиоуглеродного анализа установлено, что так называемая стоянка «Афонтово-5» датируется 32 тысячами лет до нашей эры, - отмечает Николай Дроздов.

Одна из стоянок древних людей как раз и размещалась там, где сейчас идет строительство Аквапарка, в сторону кладбища Бадалык. Поэтому кости мамонта – следы жизнедеятельности той эпохи. Может быть, бивень служил строительным материалом для жилища древних предков.

На территории города и его окрестностях часто встречаются такие находки. Фото: соцсети

На территории города и его окрестностях часто встречаются такие находки. Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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