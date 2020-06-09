2020-06-09T06:02:48+03:00
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На юге Красноярского края разом зацвели все сибирские орхидеи из «Красной книги»

А разлившаяся вода отрезала к ним дорогу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края разом зацвели все сибирские орхидеи из «Красной книги». Башмачок вздутый. Фото: пресс-служба "Шушенского бора"На юге Красноярского края разом зацвели все сибирские орхидеи из «Красной книги». Башмачок вздутый. Фото: пресс-служба "Шушенского бора"
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В национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края одновременно зацвели все краснокнижные сибирские орхидеи. Сразу четыре представителя рода Венерин башмачок семейства Орхидные: башмачок настоящий, крупноцветковый, вздутый и капельный или крапчатый.

Первым зацвел башмачок крапчатый – на две недели раньше обычного, его заметили еще 22 мая. Прохладная и дождливая погода способствовала увеличению срока цветения. Башмачки продолжают цвести до тех пор, пока их не опылят, потом сразу же начинается процесс увядания, а во время дождя насекомые-опылители не активны. Поэтому уже третью неделю крапчатый башмачок радует глаз сотрудников «Шушенского бора».

Башмачок капельный.Фото: пресс-служба "Шушенского бора"

Башмачок капельный.Фото: пресс-служба "Шушенского бора"

Следом за ним зацвели и остальные сибирские орхидеи. Но желающим увидеть их и нарвать букет к ним не подобраться. И уж тем более выкопать с корнем, чтобы перенести к себе в сад. Дело в том, что в прошлом году в равнинном кластерном участке парка произошло изменение гидрологического режима: резко поднялся уровень грунтовых вод.

Вода не только не ушла, а прибавилась за год из-за многоснежной зимы и обильных дождей. Даже сами сотрудники парка не смогли добраться до части пробных площадей, чтобы осмотреть популяции венериных башмачков – участки либо затоплены, либо со всех сторон отрезаны водой.

Башмачок крупноцветковый. Фото: пресс-служба "Шушенского бора"

Башмачок крупноцветковый. Фото: пресс-служба "Шушенского бора"

Башмачок настоящий. Фото: пресс-служба "Шушенского бора"

Башмачок настоящий. Фото: пресс-служба "Шушенского бора"

Венерин башмачок капельный. Фото: пресс-служба "Шушенского бора"

Венерин башмачок капельный. Фото: пресс-служба "Шушенского бора"

ИСТОЧНИК KP.RU

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