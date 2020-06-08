2020-06-08T18:58:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 9 июня 2020 года: 5460 зараженных, в госпиталях заканчиваются свободные койки

Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Красноярске и крае на утро 9 июня 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 9 июня 2020 годаКоронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 9 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 9 в Красноярском крае зарегистрировано 5 460 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки – 159 случаев, из которых в Красноярске – 146. И это – в период послабления ограничительных мер. Выздоровели 1570 человека, в том числе за минувшие сутки 76. Умерли с начала эпидемии в крае – 49, новых за сутки нет. На аппаратах ИВЛ – 29 человек, сообщает краевой минздрав.

В Красноярскую больницу №4 за неделю обратились 577 человек

В Красноярскую больницу №4 на улице Кутузова за первую неделю июня за экстренной помощью обратились 577 человек. Причем больше половины – 370 пациентов – привезли на машине скорой помощи. Потребовалась помощь гинеколога, уролога и хирурга. Было госпитализировано 246 человек. Проведено 38 больших и 124 малых операции. На сегодняшний день в стационаре находится 169 пациентов (подробнее).

В Туве ввели карантин: количество случаев заражения коронавирусом составило 1835

Туву закрыли на карантин. Соответствующий документ подписал глава республики Шолбан Кара-оол, он опубликован на официальном сайте правительства региона. Ситуация с коронавирусом на 8 июня такова, что там зафиксировано 1835 случаев заражения. Коэффициент распространения на одного инфицированного составляет 1,6 (при норме 1,0) (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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