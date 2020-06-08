Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 9 июня 2020 года: всего 5136, выздоровели 1488, умерли 49

По данным оперативного штаба на утро 9 в Красноярском крае зарегистрировано 5 460 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки – 159 случаев, из которых в Красноярске – 146. И это – в период послабления ограничительных мер. Выздоровели 1570 человека, в том числе за минувшие сутки 76. Умерли с начала эпидемии в крае – 49, новых за сутки нет. На аппаратах ИВЛ – 29 человек, сообщает краевой минздрав.

География распространения коронавируса – 53 территории края. Наибольшее количество – в Красноярске – 3200, Северо-Енисейском районе – 1273, Норильске – 89, Березовском районе – 86, Дивногорске – 67, Ачинске – 62, Канске – 61, Емельяновском районе и в Железногорске – по 54.

По одному случаю в Туруханском, Мотыгинском, Тасеевском, Краснотуранском, Казачинском, Тюхтетском и Ужурском районах, а также в пгт. Солнечный и Бородино.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 190,0. Темп прироста за сутки – 3,0 %. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 768 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 36. Снято с медицинского наблюдения 19 424 человек.Проведено тестов на коронавирус всего 253 046, из них за последние сутки – 5 901.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.