2020-06-08T17:05:24+03:00
Происшествия

Поднял за капюшон и начал бить: в Красноярске 10-летнего мальчика с диабетом избили прямо во дворе дома

Дети-очевидцы уверяют: незнакомый мужчина был с оружием
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 10-летнего мальчика с диабетом избили прямо во дворе дома. Фото: ТВК КрасноярскВ Красноярске 10-летнего мальчика с диабетом избили прямо во дворе дома. Фото: ТВК Красноярск
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ЧП на правобережье: неизвестный мужчина избил 10-летнего мальчика. Пострадавшему понадобилась помощь врачей. У ребенка глаза настолько опухли, что он с трудом открывает веки, синяки по всему телу. Врачи установили контузию левого глаза. И есть подозрение на сотрясение мозга – ребенка тошнит, не переставая. Вдобавок ко всему у него диабет и на фоне стресса заболевание обострилось.

Нападение на ребенка произошло накануне, во дворе дома улице 2-й Краснофлотской (Ленинский район), около 17 часов дня. Группа детей возвращалась с футбольного поля в свой двор, тропинка была узкая, а Влад шел последним. Замешкался, потому что просматривал сообщение на телефон. Помнит, что кто-то толкнул его в спину, потом поднял за капюшон и начал бить.

Друзья Влада рассказали, что они никогда прежде не видели мужчину в своем дворе. Ему примерно 40 – 50 лет. Чтобы выручить друга, они начали кидать в незнакомца камни, а тот в ответ направил на них пистолет. Детям показалось, что оружие настоящее. Все-таки они отбили друга и помогли ему убежать. А дома сразу же вызвали полицию и скорую помощь, рассказала «ТВК-Красноярск» мама пострадавшего ребенка.

Незнакомца видела 14-летняя школьница, она помогла составить фоторобот. Полиция проводит по данному случаю проверку. Также стало известно, что проверку по факту случившегося начал и ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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