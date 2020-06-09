«Рад, что еду домой!»: вахта в условиях карантина закончилась

На сегодняшний день с промплощадки выехало более 300 человек. Перед отъездом мы побеседовали с некоторыми из них.

В карантине расширял кругозор

Владислав Станкевич, водитель большегрузного автомобиля горнотранспортного цеха, заехал на вахту 22 февраля. Работал в обычном режиме. Старался, как и окружающие, соблюдать меры предосторожности – эпидемия коронавируса в стране уже началась.

- Все рекомендации мы выполняли, как положено, и руки мыли, антисептиком обрабатывали, и маски носили. Дистанцию не всегда получалось соблюдать, особенно в автобусах, - рассказывает Владислав Геннадьевич.

Избежать заражения не удалось: в начале мая почувствовал первые признаки недомогания, поднялась температура, и его положили на лечение.

- Сначала поместили в спортзал, - продолжает свой рассказ Владислав Станкевич. – А потом перевели в общежитие, там условия были нормальные, привычные. И питание хорошее, и отношение медиков. Да и сильных признаков заболевания не было. Время в карантине Владислав Геннадьевич зря не терял – по его словам, «расширял свой кругозор».

- В общежитии Wi-Fi свободный, «сидел» в интернете. Нет, разные «горячие» новости о «Полюсе» не читал, было занятие поинтереснее. Я увлекаюсь подводной охотой, вот и искал в сети разные материалы по этой теме, советы опытных людей. А подводной охотой занимаюсь дома, в Шарыповском районе, там у нас много озер, - говорит он.

Вахта у Станкевича на этот раз затянулась, но это его не расстраивает:

- Что ж делать, если так произошло. А вирусом можно и дома, и в отпуске заразиться. У меня все в порядке. Мне и выписку дали о том, что выздоровел. Вижу, что компания поддерживает сотрудников материально, старается улучшать условия и медицинское обслуживание. Семья дома меня ждет, готовится, и я не дождусь, когда поеду. Там есть чем заняться, у меня свой дом, так что дел много. А на работу вернусь обязательно, мне семью кормить надо.

Проблемы решаются

Инженер по буровзрывным работам отдела горного планирования и моделирования Игорь Постоловский на ОГОК был с 12 февраля:

- Вахта у меня получилась продленная. Сначала трудились в рабочем режиме, потом в отделе заболели сотрудники, были отправлены в карантин, и работы значительно прибавилось. Соблюдал меры предосторожности, носил маску, СИЗы, которые нам выдавали, дезинфицирующими гелями протирал руки и даже поверхности обеззараживал. Старался, конечно, соблюдать дистанцию, но, так как много людей через нас проходит, не всегда это получалось. Коронавирус не обошел Игоря Сергеевича стороной. Когда поднялась температура, а в дальнейшем результат теста оказался положительным, в середине мая он был определен в карантинную зону на ОГОК.

- Симптомов, кроме кратковременного повышения температуры и пропавшего на два дня обоняния, не было. Температура, пульс - все нормальное, дыхание свежее и постоянное, - улыбается Игорь. - Страшно не было, симптомов нет, думал: в случае чего медики помогут, справятся.

По поводу бытовых условий Игорь Постоловский говорит так:

- Поначалу и жалобы были, в спортзале, говорят, было все плохо. Потом все нормализовалось, а дальше процесс пошел: стали расселять в общежития. А там чего жаловаться - нормальная жилая «общага», все есть, еду привозят, лекарства дают, проблем нет, телевизор - пожалуйста, интернет имеется. Мне лично было комфортно. Жаловаться глупо, ведь даже в том же спортзале – кровать есть, белье чистое, тепло, душ, туалет один, но очереди в него нет, все адекватно.

В карантине Постоловский был две недели, последние три теста показали отрицательный результат. После чего он забрал выписку и отправился домой в Красноярск. Собирается еще соблюдать карантин: они с супругой ждут ребенка, болеть ему нельзя, чтобы никого не заразить. Поэтому в планах снять квартиру на две недели, сдать еще раз все анализы, пройти обследование. И тогда уже домой, там всегда много работы.

- Считаю, что компания делает многое для того, чтобы преодолеть сложности, улучшает условия для людей в этой ситуации. Проблемы есть, но стремление их решить намного сильнее, - уверен Игорь Сергеевич.

Испытание на прочность

Водитель Komatsu Николай Лученков отработал в «Полюсе» 29 лет, а вообще на золотодобыче в Северо-Енисейском районе уже 34 года:

- На работу я вышел 24 марта. Написал заявление на продление вахты, понимая всю серьезность ситуации. Работали как всегда: едешь, загружаешься, снова едешь. Старались соблюдать меры предосторожности. Я даже не здоровался за руку ни с кем, и все на меня обижались. В комнате старались и дистанцию соблюдать, и сами все с хлоркой мыли. Маски носили, первое время я и спал даже в ней.

Но избежать заболевания Николаю не удалось. Поднялась температура, и его отправили в карантин, в котором он находился 26 дней, все время под наблюдением медицинских работников. Так что вахту он продлил только на неделю и выехал с ОГОК, как сам говорит, «по программе людей, входящих в группу риска по возрасту», сдав два отрицательных теста. Говорит, что знает о мерах поддержки для работников, переболевших коронавирусом: «и в интернете писали, и памятки каждому выдали».

- В принципе информации было достаточно, - говорит Николай Николаевич. - Представители руководства разъясняли. Дома сильно переживали, особенно жена нервничала. Где-нибудь какую-нибудь глупость прочитает, и я начинаю ее успокаивать: «Да брось ты, все у меня в порядке».

Ветеран предприятия строит планы на отпуск:

- На дачу поеду, буду воздухом дышать и самоизолироваться. Все равно буду соблюдать все правила безопасности, продолжать пить арбидол на всякий случай. Супруга и рада, и побаивается, говорит: а вдруг ты не вылечился? Я пообещал приехать и сдать кровь на антитела. Никто же не ожидал такого развития событий, так что большое дело сделано. После отпуска, конечно, вернусь, я ведь хочу «чистыми» 30 лет в «Полюсе» отработать. Это для меня главный стимул. Желаю тем, кто болеет, быстрее выздоравливать, а тем, кто на работу приедет, соблюдать все меры предосторожности. Будем надеяться, что с этой бедой справимся, ведь это испытание на прочность для людей и для компании.

Слухи расходятся с действительностью

Когда позвонили водителю большегрузного автомобиля горнотранспортного цеха Валентину Живилову, трубку сняла его супруга Анна Геннадьевна. Оказалось, что этим номером телефона теперь пользуется она. Живиловы живут в селе Сотниково Канского района. У них двое детей, дочь шестнадцати лет и пятилетний сын. Глава семьи работает в «Полюсе» два года.

- Муж доволен работой. Я с ним согласна, единственное, что расстраивает, что далеко и надолго уезжает, - говорит Анна Геннадьевна. – Уехал 20 марта, вернуться должен был 22 мая, но немного задержался. В карантин попал в мае, сейчас, когда последние тесты показали отрицательный результат, получил выписку.

Разные «новости» о ситуации на ОГОК в интернете она не читала и не верит им:

- Я работаю в сельском магазине и знаю, как расходятся слухи. Поэтому доверяю только достоверным источникам информации: газетам, телевидению.

Она, конечно, переживала. Но в телефонных разговорах этого не показывала. И он тоже старался лишнего не говорить, опасаясь за ее повышенное давление. Только спрашивал, как дома дела, как сама, как дети.

- Переживала, но верила, что все будет хорошо! – радость слышна в голосе Анны Живиловой. – Мы его очень ждем. Я рада, что он сегодня едет домой, потому что я его очень люблю.