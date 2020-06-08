«Единая Россия» предлагает ускорить принятие поправок в законопроект о нефтеразливах

Он отметил, что законопроект, регулирующий порядок предупреждения и ликвидации разливов нефти был внесен еще в январе 2018 года, однако тогда профильный комитет его не согласовал.

«Очень непросто проходило первое чтение — авторы инициативы не конкретизировали механизмы финансового обеспечения на случай разлива для нефтедобывающих компаний. А если не конкретизировали — значит, их нет. Знаете, если сто рублей в сейфе лежат — это тоже можно обеспечением назвать. Мы предложили три их основных вида — банковские гарантии, резерв средств на счете и страховка на случай происшествия», — сказал Владимир Бурматов.

Парламентарий подчеркнул, что авторы также исключили ряд природоохранных мер из итогового документа — это тоже недопустимо.

«Трагические и плачевные ситуации у нас продолжают возникать. В России происходит десять тысяч нефтеразливов в год — среди них есть крупные, настоящие экологические катастрофы. Мы предлагали со своей стороны дорегулировать законопроект депутатскими поправками, но коллеги сказали нам, что они не пройдут межведомственное согласование. Разбалансировка между министерствами в итоге не дает принять очень конструктивные и правильные нормы», — отметил Владимир Бурматов.

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко отмечает, что партия направит все усилия на скорейшую реализацию этой задачи, т.к. накануне президент РФ Владимир Путин также поручил внести поправки в природоохранное законодательство для недопущения повтора ЧП в Норильске. При этом поправки нужно внести срочно — тогда их смогут принять еще в весеннюю сессию.

«Президент поставил задачу в кратчайшие сроки завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации. Сейчас, с учетом этого поручения президента, мы будем радикально ускорять эту работу. В Норильске произошла серьезнейшая экологическая катастрофа, и конечно, в первую очередь, сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы ликвидировать все негативные последствия этой ситуации для хрупкой арктической природы. А для того, чтобы предотвратить такие ситуации в дальнейшем, мы должны совершенствовать нашу законодательную систему, чем сейчас занимаются наши коллеги по партийной фракции в Государственной думе», — пояснил секретарь реготделения «Единой России».

Источник: krasnoyarsk.er.ru