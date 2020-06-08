2020-06-08T12:21:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярском крае, распространение по районам на 8 июня 2020 года: подтверждено 5460 случаев заражения COVID-19

Показываем, как коронавирус распространился по районам Красноярского края, ситуация на 8 июня 2020 года
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Рассказываем, как коронавирус распространился по Красноярскому краюРассказываем, как коронавирус распространился по Красноярскому краю
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Распространение коронавируса в Красноярске последние несколько недель держится стабильно на уровне +-150 инфицированных в день. По официальным данным на 8 июня 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано 159 новых случаев заражения ковидом. Всего в Красноярском крае заразились 5460 человек, из них выздоровели уже 1570 человек (+76 за сегодня), умерли - 49.

Коронавирус распространяется по всему Красноярскому краю, большинство зараженных приходится на сам Красноярск.

Публикуем карту распространения COVID-19 в Красноярском крае:

1. Красноярск – 3200

2. Северо-Енисейский район – 1273

3. Норильск – 89

4. Березовский район - 86

5. Дивногорск – 67

6. Ачинск - 62

7. Канск - 61

8. Емельяновский район - 54

9. Железногорск – 54

10. Минусинск - 49

11. Курагинский район - 35

12. Большемуртинский район - 35

13. Сосновоборск – 33

14. Канский район - 26

15. Уярский район – 23

16. Балахтинский район – 21

17. Ачинский район – 19

18. Назарово - 18

19. Шарыпово - 16

20. Ирбейский район - 16

21. Минусинский район – 16

22. Зеленогорск – 15

23. Шушенский район - 15

24. Богучанский район – 15

25. Иланский район – 14

26. Лесосибирск - 14

27. Ермаковский район - 13

28. ЭМР - 12

29. Новоселовский район – 11

30. Енисейский район – 10

31. Шарыповский район – 10

32. Каратузский район - 10

33. Кежемский район – 8

34. Абанский район – 8

35. Манский район – 7

36. Рыбинский район – 6

37. Енисейск - 6

38. Боготольский район - 5

39. Пировский район – 4

40. Козульский район – 4

41. Сухобузимский район – 4

42. Саянский район - 3

43. Назаровский район – 2

44. Дудинка - 2

45. Туруханский район – 1

46. Мотыгинский район – 1

47. Тасеевский район – 1

48. Краснотуранский район - 1

49. пгт. Солнечный - 1

50. Казачинский район – 1

51. Тюхтетский район -1

52. Бородино – 1

53. Ужурский район – 1

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 190. Темп прироста инфицированных COVID-19 за сутки – 3,0 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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