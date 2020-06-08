Коронавирус в Красноярском крае, распространение по районам на 8 июня 2020 года: подтверждено 5460 случаев заражения COVID-19
Распространение коронавируса в Красноярске последние несколько недель держится стабильно на уровне +-150 инфицированных в день. По официальным данным на 8 июня 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано 159 новых случаев заражения ковидом. Всего в Красноярском крае заразились 5460 человек, из них выздоровели уже 1570 человек (+76 за сегодня), умерли - 49.
Коронавирус распространяется по всему Красноярскому краю, большинство зараженных приходится на сам Красноярск.
Публикуем карту распространения COVID-19 в Красноярском крае:
1. Красноярск – 3200
2. Северо-Енисейский район – 1273
3. Норильск – 89
4. Березовский район - 86
5. Дивногорск – 67
6. Ачинск - 62
7. Канск - 61
8. Емельяновский район - 54
9. Железногорск – 54
10. Минусинск - 49
11. Курагинский район - 35
12. Большемуртинский район - 35
13. Сосновоборск – 33
14. Канский район - 26
15. Уярский район – 23
16. Балахтинский район – 21
17. Ачинский район – 19
18. Назарово - 18
19. Шарыпово - 16
20. Ирбейский район - 16
21. Минусинский район – 16
22. Зеленогорск – 15
23. Шушенский район - 15
24. Богучанский район – 15
25. Иланский район – 14
26. Лесосибирск - 14
27. Ермаковский район - 13
28. ЭМР - 12
29. Новоселовский район – 11
30. Енисейский район – 10
31. Шарыповский район – 10
32. Каратузский район - 10
33. Кежемский район – 8
34. Абанский район – 8
35. Манский район – 7
36. Рыбинский район – 6
37. Енисейск - 6
38. Боготольский район - 5
39. Пировский район – 4
40. Козульский район – 4
41. Сухобузимский район – 4
42. Саянский район - 3
43. Назаровский район – 2
44. Дудинка - 2
45. Туруханский район – 1
46. Мотыгинский район – 1
47. Тасеевский район – 1
48. Краснотуранский район - 1
49. пгт. Солнечный - 1
50. Казачинский район – 1
51. Тюхтетский район -1
52. Бородино – 1
53. Ужурский район – 1
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 190. Темп прироста инфицированных COVID-19 за сутки – 3,0 %.
ИСТОЧНИК KP.RU
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