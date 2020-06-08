Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 8 июня 2020 года: всего 5460, выздоровели 1570, умерли 49
По данным оперативного штаба на 14 часов 8 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 5 460 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки – 159 случаев, из которых в Красноярске – 146. И это – в период послабления ограничительных мер. Выздоровели 1570 человека, в том числе за минувшие сутки 76. Умерли с начала эпидемии в крае – 49, новых за сутки нет. На аппаратах ИВЛ – 29 человек, сообщает краевой минздрав.
География распространения коронавируса – 53 территории края. Это:
1. Красноярск – 3200
2. Северо-Енисейский район – 1273
3. Норильск – 89
4. Березовский район – 86
5. Дивногорск – 67
6. Ачинск – 62
7. Канск – 61
8. Емельяновский район – 54
9. Железногорск – 54
10. Минусинск – 49
11. Курагинский район – 35
12. Большемуртинский район – 35
13.Сосновоборск – 33
14. Канский район – 26
15. Уярский район – 23
16. Балахтинский район – 21
17. Ачинский район – 19
18. Назарово – 18
19. Шарыпово – 16
20. Ирбейский район – 16
21. Минусинский район – 16
22. Зеленогорск – 15
23. Шушенский район - 15
24. Богучанский район – 15
25. Иланский район – 14
26. Лесосибирск – 14
27. Ермаковский район – 13
28. Эвенкия – 12
29. Новоселовский район – 11
30. Енисейский район – 10
31. Шарыповский район – 10
32. Каратузский район – 10
33. Кежемский район – 8
34. Абанский район – 8
35. Манский район – 7
36. Рыбинский район – 6
37. Енисейск – 6
38. Боготольский район – 5
39. Пировский район – 4
40. Козульский район – 4
41. Сухобузимский район – 4
42. Саянский район – 3
43. Назаровский район – 2
44. Дудинка – 2
45. Туруханский район – 1
46. Мотыгинский район – 1
47. Тасеевский район – 1
48. Краснотуранский район – 1
49. пгт. Солнечный – 1
50. Казачинский район – 1
51. Тюхтетский район – 1
52. Бородино – 1
53. Ужурский район – 1
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 190,0. Темп прироста за сутки – 3,0 %. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 768 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 36. Снято с медицинского наблюдения 19 424 человек.Проведено тестов на коронавирус всего 253 046, из них за последние сутки – 5 901.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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