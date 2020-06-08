Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 8 июня 2020 года: всего 5460, выздоровели 1570, умерли 49

По данным оперативного штаба на 14 часов 8 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 5 460 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки – 159 случаев, из которых в Красноярске – 146. И это – в период послабления ограничительных мер. Выздоровели 1570 человека, в том числе за минувшие сутки 76. Умерли с начала эпидемии в крае – 49, новых за сутки нет. На аппаратах ИВЛ – 29 человек, сообщает краевой минздрав.

География распространения коронавируса – 53 территории края. Это:

1. Красноярск – 3200

2. Северо-Енисейский район – 1273

3. Норильск – 89

4. Березовский район – 86

5. Дивногорск – 67

6. Ачинск – 62

7. Канск – 61

8. Емельяновский район – 54

9. Железногорск – 54

10. Минусинск – 49

11. Курагинский район – 35

12. Большемуртинский район – 35

13.Сосновоборск – 33

14. Канский район – 26

15. Уярский район – 23

16. Балахтинский район – 21

17. Ачинский район – 19

18. Назарово – 18

19. Шарыпово – 16

20. Ирбейский район – 16

21. Минусинский район – 16

22. Зеленогорск – 15

23. Шушенский район - 15

24. Богучанский район – 15

25. Иланский район – 14

26. Лесосибирск – 14

27. Ермаковский район – 13

28. Эвенкия – 12

29. Новоселовский район – 11

30. Енисейский район – 10

31. Шарыповский район – 10

32. Каратузский район – 10

33. Кежемский район – 8

34. Абанский район – 8

35. Манский район – 7

36. Рыбинский район – 6

37. Енисейск – 6

38. Боготольский район – 5

39. Пировский район – 4

40. Козульский район – 4

41. Сухобузимский район – 4

42. Саянский район – 3

43. Назаровский район – 2

44. Дудинка – 2

45. Туруханский район – 1

46. Мотыгинский район – 1

47. Тасеевский район – 1

48. Краснотуранский район – 1

49. пгт. Солнечный – 1

50. Казачинский район – 1

51. Тюхтетский район – 1

52. Бородино – 1

53. Ужурский район – 1

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 190,0. Темп прироста за сутки – 3,0 %. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 768 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 36. Снято с медицинского наблюдения 19 424 человек.Проведено тестов на коронавирус всего 253 046, из них за последние сутки – 5 901.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.