СУЭК передала крупную партию средств защиты городской станции скорой помощи

В составе благотворительного груза – одноразовые противочумные комбинезоны, хирургические халаты и медицинские респираторы. Помощь системе здравоохранения Красноярского края оказана угольщиками по просьбе губернатора региона Александра Усса.

"В наши серые будни получать такую помощь, конечно, радостно. Здесь то, без чего мы не можем работать. Необходимость в спецзащите сегодня огромная – ежесуточно один экипаж скорой помощи выезжает на 10-15 вызовов. И, безусловно, мы не можем рисковать здоровьем врачей. Если не они, то кто будет спасать здоровье и жизнь других людей? Поэтому огромное спасибо компании СУЭК за помощь. Спасибо за то, что бизнес не остается в стороне. Все это будет применено по назначению. Мы даже поделимся с водителями автохозяйства, потому что у них тоже проблематично со спецодеждой. Обещаем, что будем оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается в это трудное время, и все вместе мы победим коронавирусную инфекцию", - поблагодарил главный врач КГБУЗ "Красноярская городская станция скорой медицинской помощи" Сергей Скрипкин.

Всего с начала пандемии СУЭК передала в больницы шахтерских городов края и в медучреждения краевого центра несколько десятков тысяч единиц средств индивидуальной защиты общей стоимостью около 15 миллионов рублей. Для Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича Компания также приобрела два современных передвижных цифровых рентгеновских аппарата Matrix (Италия). А в шахтерском городе Назарово приняла самое живое участие в оборудовании резервного госпиталя для больных с COVID-19 на базе отделения терапии Назаровской районной больницы и создании комфортных условий проживания врачей в обсервации.

Значительную помощь медикам также оказывают волонтеры СУЭК, обеспечивая жителей из группы риска медицинскими масками, привозя продукты на дом, чтобы сократить количество их социальных контактов. А дети сотрудников Компании пишут врачам трогательные письма поддержки и благодарности.

Как подчеркивает директор по связям и коммуникациям АО "СУЭК", Президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев, сегодня основные силы компании СУЭК Андрея Мельниченко брошены на три больших направления: это помощь врачам, шахтерским территориям и их населению. "Уверен, что совместной слаженной ответственной работой – власти, бизнеса, общества, активных граждан, мы сможем благополучно преодолеть непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса. СУЭК как компания, много лет ведущая работу по повышению качества жизни и поддержанию социальной стабильности в регионах продолжает делать все возможное: от обеспечения потребностей медицинских учреждений регионов до поддержки инициатив активных и неравнодушных людей", - добавил он.