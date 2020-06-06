2020-06-06T20:44:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 7 июня 2020 года: карантин в СИЗО и роддоме, выплаты медикам

Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Красноярске и крае на утро 7 июня 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 7 июня 2020 годаКоронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 7 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 7 июня в Красноярском крае зарегистрировано уже 5 136 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Причем за минувшие сутки – 168 случаев. И красноярцев среди них – 125. И это на фоне начавшихся послаблений ограничительного режима. Выздоровели и выписаны с начала эпидемии в крае 1 488 человек, за сутки – 61. Летальных исходов – 49, за сутки новых случаев не добавилось. На аппаратах искусственной вентиляции легких – 34 пациента.

Коронавирус в СИЗО

В Красноярском СИЗО-1 у двух сотрудников обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Информацию официально подтверждает пресс-службе краевого ГУФСИНа. В следственном изоляторе проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Обеспечена изоляция данных сотрудников, они находятся под постоянным наблюдением врачей ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России. А все, кто контактировал с ними, изолированы, у них взяты анализы. Все они также находятся под наблюдением медицинских работников (подробнее).

Отмена транспортного налога

Отмена транспортного налога – это еще один вид помощи предпринимателям, чтобы преодолеть последствия ограничений, связанных с коронавирусом. Именно предпринимателям, деятельность которых связана с автоперевозками – пассажирскими или грузовыми. Так что о частном и служебном транспорте речи не идет (подробнее).

Выплаты медикам

В Красноярске медицинским работникам Больницы скорой медицинской помощи уже выплатили 14 миллионов рублей за работу с коронавирусными пациентами. С 20 марта там заступила на смену первая команда врачей и медицинских сестер. В настоящее время работает уже третья. Выплаты проводятся за май месяц. Стимулирующие выплаты за этот период получит 371 сотрудник, сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края (подробнее).

Карантин в роддоме

В Красноярске закрыли на карантин родильное отделение 20-й больницы. Прием пациенток временно приостановлен. Информация об этом появилась на официальном сайте медицинского учреждения. Сначала у двух сотрудниц родильного дома – медицинской сестры и регистратора – обнаружились респираторные проявления. Обеих отстранили от работы, отправили на больничный и провели исследования на наличие коронавируса (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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