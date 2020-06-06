Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 7 июня 2020 года: всего 5136, выздоровели 1488, умерли 49

По данным оперативного штаба на утро 7 июня в Красноярском крае зарегистрировано уже 5 136 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Причем за минувшие сутки – 168 случаев. И красноярцев среди них – 125. И это на фоне начавшихся послаблений ограничительного режима.

Выздоровели и выписаны с начала эпидемии в крае 1 488 человек, за сутки – 61. Летальных исходов – 49, за сутки новых случаев не добавилось. На аппаратах искусственной вентиляции легких – 34 пациента.

География распространения коронавируса – уже 53 территории края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 178,7. Темп прироста за сутки – 3,4 %.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 765 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 31. Снято с медицинского наблюдения 19 363 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки – 74. Проведено тестов на коронавирус всего 239 085, из них за последние сутки – 7 278.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.