2020-06-06T09:48:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена транспортного налога в Красноярском крае 2020: для кого, на какой срок

Рассказываем о перспективе отмены транспортного налога на 2020 год
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Отмена транспортного налога в Красноярском крае 2020: для кого, на какой срокОтмена транспортного налога в Красноярском крае 2020: для кого, на какой срокФото: Мария ЛЕНЦ
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Отмена транспортного налога – это еще один вид помощи предпринимателям, чтобы преодолеть последствия ограничений, связанных с коронавирусом. Именно предпринимателям, деятельность которых связана с автоперевозками – пассажирскими или грузовыми. Так что о частном и служебном транспорте речи не идет.

На прошедшей неделе в режиме видеоконференции прошло заседание комитета по бюджету и экономической политике Заксобрания края (председатель Владимир Чащин). И депутаты поддержали изменения в краевой закон о транспортном налоге, позволяющие освободить перевозчиков от уплаты данного налога на один налоговый период.

Законопроект разработан в рамках реализации комплекса антикризисных мер в соответствии с указом губернатора края. Действие закона распространяется на грузовые автомобили и автобусы независимо от мощности двигателя организации за налоговый период 2020 года и индивидуальных предпринимателей за налоговый период 2019 года (со сроками уплаты в 2020 году).

Не нужно доказательств, чтобы увидеть, что в минувшие месяцы резко снизился пассажиро- и грузопоток. Перевозчики несут убытки, у них образуются долги по кредитам, лизинговым платежам за технику, приобретенную ранее. Поэтому временная отмена налогов – хорошая помощь для них.

По информации налоговиков в крае под преференции попадают 8 418 транспортных средств, в том числе 3 814 автобусов (552 налогоплательщика) и 4 604 грузовых автомобилей (1 704 налогоплательщика). Бюджет края, в том числе дорожный фонд, могут недополучить более 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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