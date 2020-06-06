Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 6 июня 2020 года: выход на плато, последние звонки онлайн

Количество заразившихся COVID-19 в Красноярске и крае – по данным на утро 6 июня 2020 года – достигло 4968. За прошедшие сутки зафиксировано еще 173 случая заболевания, из них 149 в Красноярске. Так что темп прироста за сутки - 3,6%. За весь период пандемии вылечили 1427 человек (+64 в сутки). Погибли 49 (+3 в сутки).

Красноярский край вышел на плато по COVID-19

Главный инфекционист минздрава Красноярского края, профессор Елена Тихонова, сообщила, что регион вышел на плато (это период после достижения пика заболеваемости) по коронавирусу. Однако отказываться от использования защитных средств – масок и перчаток – нельзя по-прежнему.

Подробности здесь.

Последние звонки в Красноярске прошли онлайн

- Такого еще ни у кого не было, - обсуждают в соцсетях. – В первый раз в истории и, скорее всего, в последний.

В Красноярске (как и во многих городах России) последние звонки прошли онлайн – в режиме полной самоизоляции из-за вспышки коронавируса.

К сведению, в нынешнем году в Красноярске последний звонок прозвучал почти для 10 тысяч девятиклассников и 5,6 учеников одиннадцатых классов. Массовые мероприятия давно отменены, так что торжественные линейки были виртуальными.

Подробности здесь.

Запрет на продажу алкоголя после 18 часов продлен до июля

Депутаты Заксобрания не стали включать этот вопрос в повестку заседания. Напомним, продажу алкоголя в регионе ограничили 2 апреля. По данным полиции, после введения закона количество «пьяных» преступлений сократилось больше чем на 60%.

Поскольку сейчас край постепенно ослабляет режим самоизоляции, зашла речь и об отмене запрета. Впрочем,пока вопрос решили не рассматривать. Сначала нужно запросить свежие данные о числе преступлений в состоянии опьянения, о случаях отравления контрафактным алкоголем, заключили депутаты. Так что было решено вернуться к обсуждению темы на следующем заседании, 2 июля.

Подробности здесь.

Продавцы закрытого из-за COVID Южного рынка все равно вышли на работу

- В администрацию района поступили обращения о несоблюдении профилактических мер на рынке, - пояснили представители мэрии. – Поэтому, а также потому, что у нескольких продавцов рынков подтвержден коронавирус, глава района направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести эпидемиологическое расследование. Кроме того, зафиксировано, что собственники не проводят термометрию работников, продавцы не соблюдают масочный режим.

Въезд на рынок перегородили бетонными блоками. Продавцы в растерянности. Впрочем, в мэрии утверждают: доступ работников и покупателей на рынок НЕ ограничен при условии соблюдения ими профилактических мер.

Подробности здесь.