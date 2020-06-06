2020-06-05T17:37:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 6 июня 2020 года: выход на плато, последние звонки онлайн

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на утро 6 июня 2020 года в Красноярске и крае
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 6 июня 2020 года.Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 6 июня 2020 года.
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Количество заразившихся COVID-19 в Красноярске и крае – по данным на утро 6 июня 2020 года – достигло 4968. За прошедшие сутки зафиксировано еще 173 случая заболевания, из них 149 в Красноярске. Так что темп прироста за сутки - 3,6%. За весь период пандемии вылечили 1427 человек (+64 в сутки). Погибли 49 (+3 в сутки).

Красноярский край вышел на плато по COVID-19

Главный инфекционист минздрава Красноярского края, профессор Елена Тихонова, сообщила, что регион вышел на плато (это период после достижения пика заболеваемости) по коронавирусу. Однако отказываться от использования защитных средств – масок и перчаток – нельзя по-прежнему.

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Последние звонки в Красноярске прошли онлайн

- Такого еще ни у кого не было, - обсуждают в соцсетях. – В первый раз в истории и, скорее всего, в последний.

В Красноярске (как и во многих городах России) последние звонки прошли онлайн – в режиме полной самоизоляции из-за вспышки коронавируса.

К сведению, в нынешнем году в Красноярске последний звонок прозвучал почти для 10 тысяч девятиклассников и 5,6 учеников одиннадцатых классов. Массовые мероприятия давно отменены, так что торжественные линейки были виртуальными.

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Запрет на продажу алкоголя после 18 часов продлен до июля

Депутаты Заксобрания не стали включать этот вопрос в повестку заседания. Напомним, продажу алкоголя в регионе ограничили 2 апреля. По данным полиции, после введения закона количество «пьяных» преступлений сократилось больше чем на 60%.

Поскольку сейчас край постепенно ослабляет режим самоизоляции, зашла речь и об отмене запрета. Впрочем,пока вопрос решили не рассматривать. Сначала нужно запросить свежие данные о числе преступлений в состоянии опьянения, о случаях отравления контрафактным алкоголем, заключили депутаты. Так что было решено вернуться к обсуждению темы на следующем заседании, 2 июля.

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Продавцы закрытого из-за COVID Южного рынка все равно вышли на работу

- В администрацию района поступили обращения о несоблюдении профилактических мер на рынке, - пояснили представители мэрии. – Поэтому, а также потому, что у нескольких продавцов рынков подтвержден коронавирус, глава района направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести эпидемиологическое расследование. Кроме того, зафиксировано, что собственники не проводят термометрию работников, продавцы не соблюдают масочный режим.

Въезд на рынок перегородили бетонными блоками. Продавцы в растерянности. Впрочем, в мэрии утверждают: доступ работников и покупателей на рынок НЕ ограничен при условии соблюдения ими профилактических мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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