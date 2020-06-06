2020-06-05T17:20:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 6 июня 2020 года: заболели 4968, выздоровели 1427

Рассказываем о количестве зараженных COVID-19 в Красноярске и крае на утро 6 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 6 июня 2020 года.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 6 июня 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро, 6 июня 2020 года, число заболевших коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае возросло до 4968. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 173 человек, из них 149 – в Красноярске. Темп прироста за сутки – 3,6%.

За весь период пандемии врачи вылечили 1427 пациентов (+64 в сутки). Погибли 49 (+3 в сутки).

- На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 35 человек, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Всего проведено тестов на коронавирус в крае – 231 807, из них за последние сутки - 7563. Под наблюдением 808 человек (+17 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 38.

Распределение заболевших по возрастным группам: до 1 года – 25 человек, 1-6 лет – 151, 7-14 лет – 178, 15-17 лет – 67, 18-29 лет – 793, 30-49 лет – 1891, 50-64 лет – 1346, старше 65 лет – 517 человек.

По степени тяжести болезни: бессимптомные – 2 722, легкая степень тяжести – 808, средняя – 1 344, тяжелая форма – 94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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