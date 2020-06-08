Главное в отношениях людей и предприятий - надежность

В Красноярском крае завершился региональный этап VII федеральной акции «Надежный партнер». На первом этапе организационный комитет акции отобрал по итогам 2019 года около 5000 предприятий региона, которые вовремя рассчитываются за энергоресурсы. Победителями названы 53 предприятия промышленности и сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, бюджетной сферы и сетевые организации. Некоторые в этом списке не впервые. Так, ООО «ПКФ «Канпласт» (г. Канск) по производству пластмассовой упаковки, искусственных и синтетических волокон признано надежным партнером в пятый раз. Однако большинство впервые стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса.

И каждый из них добросовестно рассчитывается за энергоресурсы не один, а несколько лет подряд. Казалось бы, выполнение договорных обязательств, соблюдение заданных режимов энергопотребления и графиков оплаты – норма взаимоотношений предприятий-партнеров. Но, к сожалению, это далеко не так.

- Это мероприятие – знак признания и благодарности со стороны энергетиков и краевой власти к тем, от кого напрямую зависит финансовая стабильность и надежная работа энергетической комплекса – к добросовестным потребителям электрической энергии, - подчеркнул значение акции «Надежный партнер» министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

- В нашем регионе подавляющая часть организаций и предпринимателей ответственно относится к выполнению своих обязательств по отношению к поставщикам ресурсов. Поэтому перед организационным комитетом ежегодно встает непростая задача: выбрать лучших из лучших, - рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Взаимная поддержка

Надежность в экономических отношениях нематериальна, но приносит вполне ощутимые материальные преимущества. Своевременные расчеты за энергоресурсы позволяют жить и развиваться энергоснабжающим организациям, а их стабильная работа, в свою очередь, помогает вести бизнес.

По итогам 2019 года в список самых надежных партнеров вошли несколько организаций, которые в 2020 году переживают не самые лучшие времена. Потому что их деятельность связана с досугом, и закрытие на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса неизбежно приведет к сокращению доходов.

Но сегодня они в числе лучших! И наверняка традиция четко выполнять свои обязательства перед партнерами поможет им пережить первый в истории нашей страны медицинский кризис.

Это фанпарк «Бобровый лог», «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной», г.Красноярск, «Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», а ООО «Нарцисс» (г. Красноярск) – собственник цветочных салонов «Крона» и парка им. Гагарина – в этом году стало двукратным призером акции. Это те всем известные места отдыха, которые работают круглый год, практически без выходных, и проводят с красноярцами все праздники. Например, у музея-заповедника "Шушенское» всего один выходной в году, 1 января. Люди приходят сюда даже 31 декабря, за несколько часов до Нового года.

Традиции и новации

Акция «Надежный партнер» за время ее проведения уже накопила свои традиции, но ежегодно есть и что-то новое. Например, отдельные номинации для потребителей тепловой энергии или компаний, внесших наибольший вклад в развитие и внедрение экологичных технологий. Специальная номинация по итогам 2019 года - «Лучшее муниципальное образование». Главными критериями в этой номинации стала платежная дисциплина всех бюджетных организаций города или района.

Победителями в этой номинации стали Ирбейский и Абанский районы.

Еще одно новшество внесла пандемия коронавируса. Если всегда на церемонию награждения победителей приглашали лично, то в этом году подведение итогов впервые прошло заочно, а дипломы и бонусные сертификаты от энергосбытовой компании направлены по почте.

И если региональный этап акции «Надеждный партнер» завершен, то федеральный еще впереди. Весь список победителей Красноярского края направлен в оргкомитет федеральной акции «Надежный партнер» для определения лучших энергопотребителей страны.

НАША СПРАВКА

В Красноярском крае конкурс «Надежный партнер» проводится с 2004 года. За 16 лет его победителями стали сотни предприятий и организаций.

Федеральная акция «Надежный партнер» проводится с 2013 года и в ней участвуют около 30 российских регионов.

Всех надежных партнеров России можно найти на официальном сайте проекта http://www.nprating.ru