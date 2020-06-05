Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 5 июня 2020 года: за сутки заболели 173, погибли трое

По данным оперативного штаба на 14 часов 5 июня 2020 года, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 4968. За прошедшие сутки было подтверждено 173 новых случаев COVID-19, из них 149 в Красноярске. Темп прироста за сутки – 3,6%.

Коронавирусная инфекция проникла в 53 город и район региона. Первые случаи зафиксированы в Бородино и Ужурском районе. За весь период пандемии врачи вылечили 1427 человек (+64 в сутки). Погибли 49 (+3 в сутки).

Инфекция проникла в 53 города и района края.

- На аппаратах искусственной вентиляции легких остаются 35 пациентов, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Если говорить о распределении заразившихся по возрасту: до года – 25 человек, 1-6 лет – 151, 7-14 лет – 178, 15-17 лет – 67, 18-29 лет – 793, 30-49 лет – 1 891, 50-64 лет – 1 346, старше 65 лет – 517.

Под медицинским наблюдением на дому 808, за последние сутки взято 17. Снято с контроля 19 289, за последние сутки – 38. Всего проведено тестов на коронавирус 231 807, из них за минувшие сутки 7 463.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.