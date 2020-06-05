2020-06-05T10:47:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 5 июня 2020 года: за сутки заболели 173, погибли трое

Рассказываем о новых случаях заражения COVID-19 в Красноярске и крае на 5 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 5 июня 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 5 июня 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на 14 часов 5 июня 2020 года, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 4968. За прошедшие сутки было подтверждено 173 новых случаев COVID-19, из них 149 в Красноярске. Темп прироста за сутки – 3,6%.

Коронавирусная инфекция проникла в 53 город и район региона. Первые случаи зафиксированы в Бородино и Ужурском районе. За весь период пандемии врачи вылечили 1427 человек (+64 в сутки). Погибли 49 (+3 в сутки).

Инфекция проникла в 53 города и района края.

Инфекция проникла в 53 города и района края.

- На аппаратах искусственной вентиляции легких остаются 35 пациентов, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Если говорить о распределении заразившихся по возрасту: до года – 25 человек, 1-6 лет – 151, 7-14 лет – 178, 15-17 лет – 67, 18-29 лет – 793, 30-49 лет – 1 891, 50-64 лет – 1 346, старше 65 лет – 517.

Под медицинским наблюдением на дому 808, за последние сутки взято 17. Снято с контроля 19 289, за последние сутки – 38. Всего проведено тестов на коронавирус 231 807, из них за минувшие сутки 7 463.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти
Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить
Новости 24
Главный инфекционист Красноярского края сообщила о выходе на плато по COVID-19
Обход Красноярска с 22 июня полностью перекроют на два месяца
Запрет на продажу алкоголя после 18.00 в Красноярском крае продлен до июля
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
В Красноярске летчик-педофил растлевал детей через соцсети
Плазмой переболевших COVID-19 будут лечить тяжелых пациентов в Красноярске
Клещи стали реже кусать красноярцев, но расслабляться не стоит
Почти 500 вахтовиков в Красноярском крае вылечили от коронавируса
Владимир Потанин: «Люди — главное богатство, теперь самое время продемонстрировать это на практике»
Красноярцев ждут прохладные и дождливые выходные
Видео: в Красноярском крае мужчина расстроился из-за потери паспорта и сообщил о бомбе
ВТБ принял от бизнеса 7 тысяч заявок на реструктуризацию бизнеса и 8,5 тысяч заявок на кредиты на выплату зарплаты