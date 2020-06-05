Лунное затмение 5 июня в Красноярске: когда начнется, где смотреть

Сегодня, 5 июня, россияне будут наблюдать лунное затмение. Это второе из четырех таких астрономических событий в 2020 году. Первое лунное затмение было 10 января, второе – ожидается сегодня. Впереди затмения Луны 5 июля и 30 ноября.

И еще "в расписании" два солнечных затмения: 21 июня – кольцеобразное и 14 декабря – полное.

Какую информацию мы имеем конкретно по событию, которое ждет нас сегодня, в ночь с 5 на 6 июня:

- По красноярскому времени начнется оно в 00:45 и закончится в 04:04, максимальная фаза – в 02:24 часа.

- Его можно увидеть в Азии, Австралии, Южной Америке, Африке и Европе, на большей части России.

Вот так будет выглядеть Луна там, над облакамиФото: Мария ЛЕНЦ

А вот что рассказал по этому поводу Сергей КАРПОВ, астроном, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник красноярского института физики:

- Это будет полутеневое затмение. Оно практически незаметно невооруженному глазу. Нужно специальное оборудование, чтобы его наблюдать. Разглядеть тень Земли на Луне можно, только когда оно теневое. Самое эффектное – это, конечно, полное лунное затмение, но у нас оно давно не наблюдалось. В моей памяти отложилось одно такое – в 1997 году в Красноярске, в середине ночи – незабываемое было зрелище.

Отметим, что интерес к астрономии среди красноярцев велик. Есть любители и целые сообщества и в других городах края. Так вот, повезет увидеть затмение только тем, у кого этой ночью будет чистое небо, без облаков. К сожалению, жителям краевого центра в этом плане не повезет. Хотя, а вдруг случится погодное чудо.

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