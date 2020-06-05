2020-06-05T10:22:11+03:00
Наука

Лунное затмение 5 июня в Красноярске: когда начнется, где смотреть

Событие обещает быть интересным, но увидят его не все
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Лунное затмение 5 июня в Красноярске: когда начнется, где смотретьЛунное затмение 5 июня в Красноярске: когда начнется, где смотретьФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 июня, россияне будут наблюдать лунное затмение. Это второе из четырех таких астрономических событий в 2020 году. Первое лунное затмение было 10 января, второе – ожидается сегодня. Впереди затмения Луны 5 июля и 30 ноября.

И еще "в расписании" два солнечных затмения: 21 июня – кольцеобразное и 14 декабря – полное.

Какую информацию мы имеем конкретно по событию, которое ждет нас сегодня, в ночь с 5 на 6 июня:

- По красноярскому времени начнется оно в 00:45 и закончится в 04:04, максимальная фаза – в 02:24 часа.

- Его можно увидеть в Азии, Австралии, Южной Америке, Африке и Европе, на большей части России.

Вот так будет выглядеть Луна там, над облаками Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот так будет выглядеть Луна там, над облакамиФото: Мария ЛЕНЦ

А вот что рассказал по этому поводу Сергей КАРПОВ, астроном, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник красноярского института физики:

- Это будет полутеневое затмение. Оно практически незаметно невооруженному глазу. Нужно специальное оборудование, чтобы его наблюдать. Разглядеть тень Земли на Луне можно, только когда оно теневое. Самое эффектное – это, конечно, полное лунное затмение, но у нас оно давно не наблюдалось. В моей памяти отложилось одно такое – в 1997 году в Красноярске, в середине ночи – незабываемое было зрелище.

Отметим, что интерес к астрономии среди красноярцев велик. Есть любители и целые сообщества и в других городах края. Так вот, повезет увидеть затмение только тем, у кого этой ночью будет чистое небо, без облаков. К сожалению, жителям краевого центра в этом плане не повезет. Хотя, а вдруг случится погодное чудо.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Четыре затмения Луны, как в 2020 году, в следующий раз произойдет только через 18 лет, в 2038-м.

Красноярские астрономы-любители 10 января 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские астрономы-любители 10 января 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Главный инфекционист Красноярского края сообщила о выходе на плато по COVID-19
Обход Красноярска с 22 июня полностью перекроют на два месяца
Запрет на продажу алкоголя после 18.00 в Красноярском крае продлен до июля
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
В Красноярске летчик-педофил растлевал детей через соцсети
Плазмой переболевших COVID-19 будут лечить тяжелых пациентов в Красноярске
Клещи стали реже кусать красноярцев, но расслабляться не стоит
Почти 500 вахтовиков в Красноярском крае вылечили от коронавируса
Владимир Потанин: «Люди — главное богатство, теперь самое время продемонстрировать это на практике»
Красноярцев ждут прохладные и дождливые выходные
Видео: в Красноярском крае мужчина расстроился из-за потери паспорта и сообщил о бомбе
ВТБ принял от бизнеса 7 тысяч заявок на реструктуризацию бизнеса и 8,5 тысяч заявок на кредиты на выплату зарплаты