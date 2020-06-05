Красноярский цементный завод отгрузил в мае рекордный объем продукции в биг-бэгах

Ранее максимальный объем отгрузки цемента в данной упаковке – около 19 тыс. тонн – был зафиксирован в марте 2018 года. В среднем завод отпускает в биг-бэгах порядка 15,5 тыс. тонн цемента в месяц.

Повышенный спрос в мае 2020 года возник в основном на специальный тампонажный цемент ПЦТ I-G-СС-1 и общестроительный портландцемент ЦЕМ I 42,5Н. Рост востребованности данных видов продукции объясняется аномально теплой весной и ранним открытием навигации: основной объем отгруженного стройматериала направлен водным транспортом для дальнейшего освоения нефтегазовых месторождений Ванкорского кластера.

Успешно справиться с первой в сезоне пиковой нагрузкой Красноярскому цементному заводу позволила своевременно проведенная ремонтная кампания. Так, плановые ревизии с заменой изношенных узлов и деталей проведены на линии тарирования цемента в МКР, станции погрузки навального цемента в автотранспорт и ротационной упаковочной машине; отремонтирован парк сырьевых и цементных мельниц – общие затраты на данные цели составили около 70 млн рублей. Подготовлена к нагрузкам летних месяцев и автотехника: экскаваторы, погрузчики, цементовозы.

«Нам удалось в полной мере подготовиться к «высокому» строительному сезону, несмотря на меры по предотвращению распространения коронавируса и сопутствующие им негативные явления в экономике, – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин. – Красноярский цементный завод работает в штатном режиме и готов снабжать строительные предприятия высококачественной продукцией в необходимом объеме».