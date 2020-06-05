2020-06-05T07:28:23+03:00
Общество

Красноярский цементный завод отгрузил в мае рекордный объем продукции в биг-бэгах

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») поставило новый производственный рекорд: в мае предприятие отправило потребителям 21,3 тыс. тонн продукции, тарированной в биг-бэги – мягкие контейнеры (МКР) весом по одной тонне
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранее максимальный объем отгрузки цемента в данной упаковке – около 19 тыс. тонн – был зафиксирован в марте 2018 года. В среднем завод отпускает в биг-бэгах порядка 15,5 тыс. тонн цемента в месяц.

Повышенный спрос в мае 2020 года возник в основном на специальный тампонажный цемент ПЦТ I-G-СС-1 и общестроительный портландцемент ЦЕМ I 42,5Н. Рост востребованности данных видов продукции объясняется аномально теплой весной и ранним открытием навигации: основной объем отгруженного стройматериала направлен водным транспортом для дальнейшего освоения нефтегазовых месторождений Ванкорского кластера.

Успешно справиться с первой в сезоне пиковой нагрузкой Красноярскому цементному заводу позволила своевременно проведенная ремонтная кампания. Так, плановые ревизии с заменой изношенных узлов и деталей проведены на линии тарирования цемента в МКР, станции погрузки навального цемента в автотранспорт и ротационной упаковочной машине; отремонтирован парк сырьевых и цементных мельниц – общие затраты на данные цели составили около 70 млн рублей. Подготовлена к нагрузкам летних месяцев и автотехника: экскаваторы, погрузчики, цементовозы.

«Нам удалось в полной мере подготовиться к «высокому» строительному сезону, несмотря на меры по предотвращению распространения коронавируса и сопутствующие им негативные явления в экономике, – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин. – Красноярский цементный завод работает в штатном режиме и готов снабжать строительные предприятия высококачественной продукцией в необходимом объеме».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Красноярский цементный завод отгрузил в мае рекордный объем продукции в биг-бэгах
ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») поставило новый производственный рекорд: в мае предприятие отправило потребителям 21,3 тыс. тонн продукции, тарированной в биг-бэги – мягкие контейнеры (МКР) весом по одной тонне
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Новости 24
Клещи стали реже кусать красноярцев, но расслабляться не стоит
Почти 500 вахтовиков в Красноярском крае вылечили от коронавируса
Владимир Потанин: «Люди — главное богатство, теперь самое время продемонстрировать это на практике»
Красноярцев ждут прохладные и дождливые выходные
Видео: в Красноярском крае мужчина расстроился из-за потери паспорта и сообщил о бомбе
ВТБ принял от бизнеса 7 тысяч заявок на реструктуризацию бизнеса и 8,5 тысяч заявок на кредиты на выплату зарплаты
Еще три дороги отремонтируют в Красноярском крае
«Мамин гонщик» в Назарове устроил три аварии за один вечер
Вандалы изуродовали беседку на красноярских Столбах
Когда в Красноярске заработает ТРЦ «Планета»
В Хакасии на сбившего двух девочек полицейского завели уголовное дело
Руководитель отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» готовится к выписке
Тематический путеводитель «Святыни Красноярского края» выходит 3 июля
Стало известно, когда в Красноярске пройдут выпускные балы
В Красноярском крае полиция заставила извиниться хулиганов, которые сорвали флаги со здания госучреждения
Михаил Пореченков: «Горький fest» в 2020 году состоится
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
Спасла деньги, называется: жительница Красноярска перевела мошенникам больше миллиона рублей
В Красноярске вандалы сломали деревянную беседку у Восточного входа на «Столбы»
В Красноярске в популярном парке «Гремячая грива» горожане накормили бутербродами медведицу
Губернатор Красноярского края и глава МЧС прилетели в Норильск
В Красноярске на автобусе 60-го маршрута работал водитель, лишенный прав за пьяную езду
Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей должны утвердить в Красноярском крае
В Хакасии охранники колонии насмерть забили заключенного
В Красноярском крае могильщик умер на кладбище во время похорон
В Норильске объявлен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов