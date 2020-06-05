Красноярский художественный музей имени Сурикова: «Мы откроем двери всему миру, для нас не останется границ»

Невозможность выйти из дома, чтобы прикоснуться к искусству, культуре и истории, заставляет искать способы, как доставить их каждому прямо в дом. И в первую очередь речь идет об использовании онлайн-площадок. Эта идея появилась не сейчас, а намного раньше. Но именно режим всеобщей самоизоляции дал стимул к ее активной реализации. Российские музеи, в фондах которых хранятся собранные десятилетиями сокровища, в основном являются некоммерческими организациями. И помощь благотворительных фондов для них становится бесценной.

Благотворительный Фонд главы «Норникеля» Владимира Потанина проводит конкурс «Общее дело». Его целью является поддержка в переходе на дистанционные форматы и сохранение аудитории некоммерческих организаций и культурных учреждений. Конкурс проводится в двух номинациях: «Музей. Культура. Новая форма» и «НКО. Технологии эджайл». Итоги подводятся ежемесячно, с марта по сентябрь текущего года. Размер одного гранта может достигать 1 миллиона рублей. А общий грантовый фонд конкурса – 100 миллионов рублей.

Музей получил 1 миллион рублей из Фонда Владимира Потанина. Фото предоставлено музеем

Накануне стало известно об итогах второго этапа конкурса. И в числе победителей – Художественный музей имени Василия Сурикова. Видеть красноярский музей в списке 18 музеев России – и приятно, и почетно. Он получает 1 миллион рублей.

- В своей конкурсной заявке мы предложили создание образовательной платформы и видеоконтента по фондам нашего музея, - рассказывает директор Владимир ЛУЗАН. – Это будет системная работа, которая продолжился и после того, как снимутся все ограничения. Она поможет расширить географию, фактически откроет для нас весь мир без границ. Выражаем огромную благодарность Фонду Владимира Потанина за эту возможность и поддержку, сделать это самостоятельно мы бы не смогли. На нашем ю-туб канале уже размещено около двух десятков обзорных видеоматериалов – экскурсии по музею, погружение в творчество Василия Сурикова. Для создания качественного контента необходимо соответствующее оборудование. Поэтому 90% от суммы гранта мы потратим как раз на приобретение аппаратуры для создания образовательных фильмов.

Старинное здание само по себе является памятником архитектуры, находиться внутри - уже напитаться историей. Фото предоставлено музеем

Конкурс «Общее дело» - одна из многих инициатив Фонда Владимира Потанина, направленных на поддержку некоммерческих направлений. Здесь обязательно нужно упомянуть, что Фонд поддерживает и волонтеров, которые в условиях самоизоляции помогают людям, пострадавшим от последствий эпидемии коронанавируса в нашей стране.

География участников – от Камчатки до Калининграда, крупные и малые города. Помимо номинации «Музей. Культура. Новая форма» важно отметить и вторую - «НКО. Технологии эджайл». Сюда входит широкий спектр направлений – от лечения и реабилитации больных до помощи тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана ОРАЧЕВА:

- Подводя итоги второго конкурсного цикла, мы видим, как наши коллеги из некоммерческого сектора и сферы культуры все активнее осваивают возможности дистанционной работы, не останавливаясь в реализации своей миссии. Прямую помощь или непосредственный контакт, к сожалению, нельзя перевести в цифровой формат, но победители конкурса расширяют границы своей организации, предлагая новые услуги и по-новому решая вопрос эффективности. Интернет-инструменты становятся способом привлечения внимания к теме, с которой работает НКО и организации сферы культуры, и это общественное внимание, надеюсь, в перспективе конвертируется в новые волонтерские, креативные и материальные ресурсы. А значит, что большее количество людей смогут получить своевременную помощь.

В архивах музея хранятся не просто рисунки великого художника, это дух Красноярска. Фото предоставлено музеем

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