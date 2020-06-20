18-летняя жительница Красноярска стала финалисткой онлайн-прослушиваний в ГИТИС из региона

14 юных артистов успешно прошли предварительные прослушивания и получили рекомендации к прохождению творческих испытаний в ГИТИСе в Москве. Среди лучших оказалась и жительница Красноярска Мария Вербицкая.

Для участия в онлайн-прослушивании нужно было пройти предварительную регистрацию на сайте «Поколения М» и подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы, вокальный и танцевальный номера. Оценивал задания артист Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, профессор, художественный руководитель мастерской на актерском факультете ГИТИСа Алексей Шейнин. В онлайн-кастинге приняли участие подростки нескольких регионов страны, в финал вышли ребята из Волгограда, Астрахани, Челябинска, Москвы. Единственной финалисткой онлайн-этапа из Красноярска стала Мария Вербицкая. Участники, прошедшие предварительные испытания, рекомендованы к участию во втором туре прослушиваний, который состоится в Москве после снятия всех ограничений.

Мария еще в прошлом году, закончив школу, пробовала поступить в театральный вуз. Подавала документы в ведущие вузы страны, в том числе и в ГИТИС, но не прошла. Год готовилась к новому поступлению, оттачивала номера. Для онлайн-этапа подготовила несколько, в том числе стихотворение Саши Черного «Весна».

«В прошлом году увидела информацию о возможностях, которые дает проект «Поколение М». Подписалась на паблики проекта в социальных сетях, следила за анонсами. Увидела объявление об онлайн-прослушивании, зарегистрировалась. Очень рада, что прошла испытание. Участие в этом этапе уже изменило понимание о будущей профессии. До прослушивания нам онлайн рассказали обо всех ее особенностях. А после преподаватель рекомендовал мне внести изменения в программу, такие советы очень важны. Меня заметили, дали шанс – это вдохновляет. Сейчас планирую готовиться к оффлайн-туру в Москве», - рассказала Мария.

«Без преувеличения, «Поколение М» - уникальный проект, который позволяет проявить себя независимо от того, где человек находится или других условий. Он дает возможность проявить себя не только детям из столицы, но и отдаленных регионов. Настоящий талант не знает границ, а настойчивость в достижении цели приводит к успеху. Это подтверждает пример Марии Вербицкой», -- отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший театральный вуз Европы. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа обучаются сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, эстрады, сценографии и продюсерском.