Глава Тувы излечился от коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол полностью вылечился от коронавируса. После выписки из больницы он возвращается к своим обязанностям, сообщила «Комсомольской правде – Красноярск» пресс-секретарь лидера республики Долаана Салчак.

Шолбан Валерьевич дважды сдал тест на COVID-19 и оба раза результат был отрицательным. Он уже приступил к работе, хотя врачи порекомендовали примерно месяц выдерживать щадящий режим, без перегрузок.

Напомним, о том, что глава Тувы заразился коронавирусом, стало известно 24 мая. Узнав о результатах анализов, он опубликовал видеообращение в соцсетях. Признавался, что чувствует себя неважно: болит голова. Лег в самую обычную палату Республиканской больницы №1, переоборудованную в инфекционный госпиталь. И переживал не за себя, а за подчиненных, у кого-то тоже диагностировали COVID-19.

- Попробую руководить дистанционно, не хочу, чтобы моя болезнь имела плохое воздействие на ваше настроение, - пообещал Шолбан Кара-Оол.

В больнице он исполнял все предписания врачей, а еще погрузился в тему изнутри. Принял целый ряд решений для еще более эффективной борьбы с коронавирусом: приоритеты при тестировании получили медработники, приехавшие и из неблагополучных стран, люди с диагнозом «внебольничная пневмония» и контактные лица. А также пациенты 65+, дети в коллективах, работники социальных учреждений…

А вскоре Шолбан Валерьевич записал еще один «отчет», это было 28 мая.

- Прохожу лечение, уже пятый день. Чувствую себя относительно хорошо, намного легче стало дышаться, голова уже не так болит. Лекарства принимаю по требованию врачей. Надеюсь, скоро сдам анализы, и они будут положительными. Конечно, до этих пор под удар не имею права никого ставить. Управление провожу по телефонную. С коллегами стараюсь быть на связи. По ключевым острым вопросам советуемся. А так, конечно, дороги земляки, берегите себя, будьте бдительны. Зараза до сих пор распространяется, пик, скорее всего, мы так и не прошли. Колоссальная нагрузка на врачей, на медсестер. Я вижу, как они трудятся, как им тяжело. Легко инфицированных, как я, считаю, под их ответственность можно было бы отпускать на жесткую самоизоляцию с выполнением всех требований и пить лекарств, но амбулаторно. Я сегодня буду просить у врачей, чтобы они меня отпустили. До сих пор не покидает чувство, будто бы занимаю койку того, кто более нуждается в помощи. Надеюсь, врачи меня поймут правильно. Спасибо вам, успехов! Берегите себя.

И вот сегодня, 4 июня, пришла хорошая новость: глава Тувы справился в болезнью и вернулся к работе, одно из главных направлений которой – борьба с пандемией.

- Главное – добиться эффективного результата. И надо понимать, земляки, что условия эпидемии для всех являются стрессовыми. Главное быть собранным, трезво оценивать ситуацию. То же самое требуем от всех организационных структур, которые задействованы в работе с населением, - говорит он.

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