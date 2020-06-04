Отмена электронных пропусков в Красноярске с 4 июня: губернатор подписал указ о частичной отмене режима самоизоляции

Накануне, 3 июня, губернатор Красноярского края Александр Усс подписал ряд указов о первом этапе снятия ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции. Одним из важных, по мнению красноярцев, пунктов указа стала отмена цифровых пропусков при выходе из дома.

Ранее такие пропуска нужны были для беспрепятственного передвижения по городу на работу и с работы, а также для посещения разрешенных мест. С сегодняшнего дня, 4 июня, цифровые пропуска отменяются, передвигаться по городу можно без них. Однако продолжает действовать обязательный масочный режим. И он будет даже строже. Например, заходить в общественные места, в магазин нужно только в масках.

Добавим также, что изменилось еще с 4 июня:

- Разрешено приступить к работе химчисткам и прачечным, ателье, станциям по техническому обслуживанию автомобилей;

- Разрешено работать магазинам непродовольственных товаров, имеющим отдельный вход и площадь торгового зала менее 400 кв.м;

- Спортсмены профессиональных спортивных клубов, а также члены и кандидаты в спортивные сборные РФ смогут приступить к тренировкам на свежем воздухе;

-Разрешено проводить практические занятия по вождению автомобиля с инструктором;

-Для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга отменен режим двухнедельного карантина;

-В ряде районов, где нет заболевших, отменен режим самоизоляции.