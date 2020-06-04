Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 4 июня 2020 года: заболело 4654, за последние сутки плюс 124

По данным оперативного штаба на утро 4 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 4 654 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 51 территории края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 124 случая заболевания. Из них в Красноярске – 95. Количество выздоровевших уже 1300, умерших – 43, то есть за последние сутки скончались 2 мужчин и одна женщина. Находятся на аппаратах ИВЛ 35 пациентов.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 161,9. Темп прироста за сутки – 2,7 %. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 836 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 89 человек. Снято с медицинского наблюдения 19 222 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки - 54.

Проведено тестов на коронавирус всего 216 624, из них за последние сутки – 7 187.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.