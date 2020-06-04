2020-06-04T04:27:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 4 июня 2020 года: заболело 4654, за последние сутки плюс 124

Рассказываем о количестве зараженных COVID-19 в Красноярске и крае на утро 4 июня
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 4 июня 2020 годаКоличество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 4 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на утро 4 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 4 654 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 51 территории края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 124 случая заболевания. Из них в Красноярске – 95. Количество выздоровевших уже 1300, умерших – 43, то есть за последние сутки скончались 2 мужчин и одна женщина. Находятся на аппаратах ИВЛ 35 пациентов.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 161,9. Темп прироста за сутки – 2,7 %. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 836 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 89 человек. Снято с медицинского наблюдения 19 222 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки - 54.

Проведено тестов на коронавирус всего 216 624, из них за последние сутки – 7 187.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы будем жить рядом с коронавирусом дальше: останутся ли маски и дистанция при разговорах
Как грамотно вести себя сейчас и что изменится в нашей жизни после эпидемии — продолжаем разговор с замдиректора Института им. Пастера вирусологом Александром Семеновым [часть 2]
Новости 24
В Красноярске на автобусе 60-го маршрута работал водитель, лишенный прав за пьяную езду
Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей должны утвердить в Красноярском крае
В Хакасии охранники колонии в воспитательных целях насмерть забили заключенного
В Красноярском крае могильщик умер на кладбище во время похорон
В Норильске объявлен режим ЧС из-за розлива нефтепродуктов
В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ-3, где произошла утечка нефтепродуктов
В Красноярске во время пандемии подскочил спрос на диваны!
Скучают не только люди. Медсестре из обсерватора Красноярска устроили свидание с собакой
В Красноярске ищут очевидцев смертельного ДТП
Открылся визит-центр природного парка «Ергаки»
В Красноярске начался набор в физико-математически классы СФУ
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
10,5 миллиардов с плюсом: «Норникель» готовит «второй пакет» поддержки для сотрудников и регионов
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 июня 2020 года: за сутки умерли 3 человека
«Он не мог сам уйти на остров Татышев». Соседи погибшего 6-летнего мальчика рассказали, как искали его всю ночь
В Красноярске мамы с коронавирусом родили здоровых детей
В Хакасии полицейский сбил двух девочек 5-ти и 7-ми лет
Путь мальчика проследят по видеокамерам. В Красноярске идет расследование смерти ребенка
Нужна реконструкция рук: как лечат в Красноярске раненых инкассаторов
Два отделения хирургии красноярского онкодиспансера закрыли на карантин из-за коронавируса
В Красноярске объявлен сбор на поиски пропавшего 6-летнего мальчика
Новый мост через Енисей появится в 2023 году
Аналитики Райффайзенбанка выяснили сколько жилья попадает под льготную ипотеку
Казино в квартире: жители Красноярского края зарабатывали на пенсионерах
В Красноярске двое заключенных скинулись на взятку начальнику отряда