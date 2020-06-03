«Клиника года-2020»: Верность профессии

Во многих больницах Красноярского края работает «старая гвардия», виртуозы профессии, обладающие огромным опытом. Они привыкли к строжайшей дисциплине и ответственно подходят к своему делу. У них колоссальный багаж знаний, интернатура и ординатура в лучших клиниках. Это настоящие наставники для юных докторов, которые только-только закончили учебу. Опытные доктора готовы поделиться своими знаниями с молодым поколением. Но и не только. Наряду с молодыми специалистами они совершенствуются и осваивают новые методики. Мудрые врачи понимают, что сегодня без профессионального роста не обойтись. В номинации «Верность профессии» участвуют представители старой советской школы медицины, которые обладают колоссальным профессионализмом и врачебной интуицией. Поддержите их своими голосами!

Проголосовать можно до 15 ноября включительно.