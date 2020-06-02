«Клиника года-2020»: Достижения в медицине

В Красноярском крае успешно строятся современные клиники, развиваются новые технологии и вводятся методы лечения. Сибирские врачи неоднократно доказывали, что могут оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. В медицинских центрах региона проводится большое количество высокотехнологичных вмешательств. В краевой больнице пересаживают почки, сердце и даже печень. В кардиоцентре успешно оперируют пациентов с редкими пороками. Врачи даже проводят операции в 3D-очках. В Красноярском центре материнства и детства научились выхаживать крох с весом менее 500 граммов. Благодаря опытным докторам и новым технологиям женщины, которые и не могли мечтать о рождении детей, обретают счастье материнства. Медицинская сфера находится в постоянном развитии и, благодаря этому, сейчас стали доступны такие виды помощи, о которых еще несколько лет назад пациенты не могли и мечтать.

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